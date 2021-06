Arkadiusz Milik na Instagramie. Zobacz najnowsze zdjęcia, która udostępnił znany piłkarz na swoim profilu

Reprezentowanie Polski na tak ważnym turnieju jak @euro2020 jest marzeniem każdego piłkarza. Konieczność opuszczenia zespołu jest dla mnie bardzo trudna, ale to świadoma decyzja. Wiem, że nie mógłbym grać na 100 % możliwości. Pożegnałem się z całą drużyną. Powiedziałem kolegom, że będą mieli dodatkowego super kibica, który będzie ich wspierał z domu. Do boju Polsko! 🇵🇱

Wearing the National team jersey and proudly representing it in a such important event Euro2020 is the dream of every football player. For this reason the decision to leave the retreat, and not be part of this group, was taken with extreme difficulty, but with the awareness of having made the right choice because I will not be able to be 100%. I said goodbye to all my teammates, I saw them excited, and I told them they will have an extra super fan from home. Come on Poland 🇵🇱

Indossare la maglia della propria Nazionale e con orgoglio rappresentarla in una manifestazione così importante come gli Europei è il sogno di ogni calciatore. Per questo la decisione di lasciare il ritiro, e non far parte di questo gruppo, è stata presa con estrema difficoltà, ma con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta perchè non potrò essere al 100%. Ho salutato tutti i miei compagni, li ho visti carichi, e gli ho detto che avranno un super tifoso in più da casa. Forza Polonia 🇵🇱

