Babia Góra (Diablak) - pogoda dzisiaj (07.01). Warunki w górach (Beskid Żywiecki)

Słońce zajdzie dziś o godzinie 15:59. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. -4 do -2 °C, min. temp. -12 do -10 °C.

Prognozę pogody dla Babiej Góry (Diablaka) na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Babia Góra (Diablak) w Beskidzie Żywieckim

Babia Góra to masyw górski w Paśmie Babiogórskim, który wchodzi w skład Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Diablak jest najwyższym szczytem Babiej Góry o wysokości 1725 m n.p.m. i nazywany jest również Babią Górą. Diablak należy do Korony Gór Polskich oraz jest drugim najwyższym szczytem po Tatrach. Babia Góra ma dwa charakterystyczne wierzchołki i jest to Diablak i Mała Babia Góra.