Bagażnik samochodowy - na dach, na hak w promocjach - który wybrać? Wady i zalety

Bagażnik samochodowy na dach i na hak

Najstarsza forma bagażnika samochodowego to konstrukcja, zazwyczaj mocowana do relingów, która znajduje się na dachu. Zazwyczaj jest to kilka rurek, na które układamy walizki czy inne rzeczy, które musimy przewieźć (np. choinkę) i zapinamy specjalnymi pasami, które pozwalają unieruchomić przedmioty. Ten rodzaj sprawdza się przy małych odległościach i małych prędkościach.

Jeśli jedziemy w dłuższą podróż, a pojemność naszego bagażnika jest niewystarczająca, lepszym wyborem będzie bagażnik dachowy typu box, powszechnie nazywany też trumną. To bardziej ergonomiczne rozwiązanie, które pozwala na mniejsze spowolnienie prędkości oraz mniejsze spalanie. Minus jest jeden - pojemnik ma określony rozmiar i kształt.

Jeśli konstrukcja auta na to pozwala, możemy także zdecydować się na bagażnik samochodowy na hak. To haka przymocowuje się stelaż, na który umieszcza się przewożone przedmioty, oczywiście odpowiednio je mocując. To rozwiązanie sprawdza się przy wysokich pojazdach i znacznie mniej wpływa na ekonomikę jazdy niż bagażnik dachowy.