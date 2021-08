Barania Góra: pogoda od 28.08. Prognoza na dzisiaj i kolejne dni - Beskid Śląski

Barania Góra ma wysokość 1220 m n.p.m. i znajduje się na południowo-wschodniej części Beskidu Śląskiego. Jest to drugi najwyższy szczyt w Beskidzie Śląskim. Barania Góra mieści się na granicy powiatu cieszyńskiego i żywieckiego.

Na Baraniej Górze (Beskid Śląski) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 5 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 64%.

W nocy z niedzieli na poniedziałek minimalna temperatura wyniesie 6 °C, a prędkość wiatru 6 km/h. Może spaść do 4 mm deszczu.

poniedziałek, 30.08.2021

W ciągu dnia na Baraniej Górze (Beskid Śląski) odczuwalna temperatura wyniesie 4 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 65%.

Minimalna temperatura: 6 °C,

Maksymalna temperatura: 11 °C,

Prędkość wiatru: 17 km/h,

Opady deszczu: 2 mm

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to 6 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 8 km/h. Może spaść do 2 mm deszczu.

wtorek, 31.08.2021

Na Baraniej Górze (Beskid Śląski) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 6 °C. Szansa na pojawienie się opadów wynosi 59%.

Minimalna temperatura: 5 °C,

Maksymalna temperatura: 11 °C,

Prędkość wiatru: 11 km/h,

Opady deszczu: 3 mm

W nocy z wtorku na środę najniższa spodziewana temperatura to 7 °C, natomiast prędkość wiatru - 7 km/h. Trzeba wziąć pod uwagę opady deszczu na poziomie 3 mm.

środa, 1.09.2021

Za dnia odczuwalna temperatura na Baraniej Górze ma wynosić 7 °C. Możliwość pojawienia się opadów wynosi 71%.