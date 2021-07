Barbara Murgrabia spełniła swoje marzenie. Pierwszy wernisaż artystki. Jakie emocje jej towarzyszyły i jaka jest geneza jej pasji? [WYWIAD]

Jak wrażenia po wernisażu, czy tak sobie wyobrażałaś swój pierwszy osobisty wernisaż?

Ogólnie bardzo pozytywnie. Cieszę się, że tyle osób przyszło zobaczyć moją wystawę. Mogłam poznać różne historie, emocje ludzi, które wzbudziła u nich moja sztuka. Generalnie jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego. Chodziło mi głównie też o doświadczenie, chciałam zobaczyć, jak wygląda organizacja takiej wystawy. To, że ludzie chcieli to zobaczyć to też dla mnie wielka nagroda.

Jak narodził się pomysł na taką wystawę? Na wernisażu wspomniałaś, że zdjęcia początkowo były elementem pracy zaliczeniowej na studia.

W zeszłym roku miałam na studiach przedmiot „Fotografia”. Dostaliśmy od naszej prowadzącej zadanie, gdzie tematem przewodnim była właśnie izolacja. Mieliśmy dużą dowolność, temat mogliśmy interpretować indywidualnie. Ja stwierdziłem, że ciekawą rzeczą byłoby zrobić zdjęcia skanerem. Bardzo spodobała mi się ta technika, mogłam dużo eksperymentować. Uważam, że wyszło to bardzo dobrze, dlatego chciałam podzielić się tym projektem „ze światem”.