Bezmięsna rewolucja – Polacy zmieniają nawyki żywieniowe

Jak wynika z badań, blisko 60% Polaków deklaruje rezygnację z mięsa nawet kilka razy w tygodniu[1], a już co dziesiąta osoba w wieku 25-34 lata całkowicie wyeliminowała je z codziennej diety, stawiając na wegetarianizm[2]. Niezależnie od powodu, dla którego rezygnujemy z mięsa w naszym menu, okazuje się, że wprowadzanie jego roślinnych zamienników to nie tylko chwilowa moda, ale umacniająca się tendencja.

Korzenie wegetarianizmu

Wegetarianizm nie jest tylko trendem dzisiejszych czasów, jest znany ludzkości już od setek lat. Za pierwszych zwolenników jarskiego jedzenia uznaje się wyznawców orfizmu – doktryny filozoficzno-religijnej w starożytnej Grecji. Podobne podejście do konsumpcji mięsa wyznawał też sam Pitagoras - żyjący w VI w. p.n.e. grecki filozof i matematyk[3]. W tym samym czasie ruch wegetariański prężnie rozwijał się również w Indiach, głównie za sprawą hinduizmu i buddyzmu, które w swej naturze zakładają niekrzywdzenie zwierząt. Szacuje się, że aż 40% populacji w Indiach stosuje dietę wegańską lub wegetariańską[4].

Wegetarianizm niejedno ma imię

Od czasów swoich narodzin diety wegańska i wegetariańska znacznie ewoluowały i obecnie funkcjonuje wiele ich odmian. Wegetarianizm zakłada wyłączenie z diety mięsa, a także produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak smalec lub żelatyna, a weganie rezygnują z jedzenia wszystkich produktów odzwierzęcych, a więc także m.in. jajek, miodu czy nabiału. Co ciekawe, weganizm zakłada również odrzucenie korzystania ze skórzanych ubrań, futer czy kosmetyków testowanych na zwierzętach. Inną, popularną odmianą wegetarianizmu jest laktowegetarianizm, który z kolei dopuszcza spożywanie mleka, ale wyklucza z diety jajka. Wśród rodzajów diet wegetariańskich wymieniana jest także witariańska, która polega na spożywaniu tylko produktów świeżych. Na popularności wciąż zyskują także inne odmiany diet, które zakładają rezygnację tylko z niektórych produktów mięsnych – przykładem może być dieta pescowegetariańska, która wyłącza drób i czerwone mięso, a dopuszcza spożywanie ryb.

Produkty w dietach wegetariańskich

Diety wegetariańskie są bogate w warzywa, owoce, ziarna zbóż, rośliny strączkowe, orzechy, pestki i nasiona roślin, a w jej mniej restrykcyjnych odmianach, również w nabiał i jaja. Doskonałym źródłem białka, w które bogata jest dieta zawierająca mięso, są nasiona roślin strączkowych – groch, soja, fasola, bób, soczewica i ciecierzyca, a także zboża czy orzechy, w tym owies, migdały, pestki słonecznika, orzeszki ziemne czy nerkowce. Dodatkowo wszystkie te produkty są również bogate w witaminy i mikroelementy, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu[5].

