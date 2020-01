Bezmięsny jadłospis z Kaufland

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na dietę wegetariańską lub wegańską. Niektórzy robią to ze względów etycznych, kulturowych lub ekologicznych, a inni po prostu dla lepszego samopoczucia. Nowy rok to doskonała okazja na zmianę nawyków żywieniowych. Ograniczenie produktów zwierzęcych może być proste, a dzięki produktom marek K-take it veggie i K-Bio z oferty Kaufland dieta wegetariańska lub wegańska - smaczna i zróżnicowana!

Historia wegetarianizmu Wbrew pozorom wegetariański i wegański styl życia nie jest współczesnym zjawiskiem. Z mięsa rezygnowano już w starożytności, a za pierwszych historycznie potwierdzonych wegetarian uznaje się orfików, którzy żyli około VI w. p.n.e. Wierzyli w wędrówkę dusz i ponowne narodziny po śmierci w innym ciele – zwierzęcym lub ludzkim - ich wybór diety wegetariańskiej miał więc podłoże religijne i filozoficzne. Podobne poglądy wyznawał też grecki filozof i matematyk, Pitagoras (VI w. p.n.e)[1]. On oraz jego uczniowie byli wegetarianami, a pod jego wpływem z mięsa rezygnował też Platon i Leonardo da Vinci. Zwolennikami diety roślinnej byli też Albert Einstein i Franz Kafka, a współcześnie wegetarianami są też obaj żyjący członkowie legendarnej grupy The Beatles – Paul McCartney i Ringo Starr[2]. Wegetarianizm a weganizm Dieta wegańska bywa czasem błędnie utożsamiana z wegetariańską. O ile w diecie wegetariańskiej z jadłospisu wyklucza się mięso (drób, wieprzowinę, wołowinę, ryby itd.), to weganie rezygnują również ze spożywania wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego – jaj, nabiału a nawet miodu. Podstawą wegańskiego jadłospisu są warzywa, owoce, zboża, rośliny strączkowe, orzechy i pestki. Właściwie zaplanowana i świadoma dieta powinna być ważna dla wszystkich, ale osoby, które wyeliminowały ze swojego jadłospisu produkty zwierzęce, powinny zwrócić szczególną uwagę na takie składniki odżywcze jak jod, wapń oraz żelazo i starać się włączyć do swojej codziennej diety produkty, które je zawierają. Odpowiednie zbilansowanie diety roślinnej staje się coraz łatwiejsze, ponieważ rynek obfituje w produkty, które są doskonałym substytutem mięsa lub nabiału. Wegetariańskie i wegańskie produkty Popularnym wśród wegan i wegetarian produktem jest między innymi tofu – sojowy twarożek, który wywodzi się z krajów azjatyckich, a odpowiednio doprawiony i przyrządzony może zastąpić w potrawach mięso lub ser lub stać się składnikiem ciast i deserów. W bezmięsnych jadłospisach bardzo często występuje też hummus – bliskowschodnia potrawa przygotowywana głównie z ciecierzycy, czosnku, soku z cytryny i sezamowej pasty tahini. Doskonale komponuje się z różnymi warzywami i przyprawami, więc w bardzo łatwy sposób można urozmaicić jego smak. Hummus można podawać ze świeżymi lub kiszonymi warzywami i oliwą, smarować nim pieczywo lub dodawać do dań obiadowych i sosów, by nadać im bardziej orzechowego smaku. Coraz więcej osób – nie tylko zadeklarowanych wegan - decyduje się na wyeliminowanie krowiego mleka ze swojej diety i zastąpienie go roślinnymi napojami. A jest w czym wybierać. W zależności od preferencji, można zdecydować się między innymi na mleko sojowe, migdałowe czy ryżowe, w sklepach pojawia się też coraz więcej wegańskich jogurtów – na przykład kokosowych – a nawet roślinnych śmietan. Na sklepowych półkach znaleźć można również bezmięsne substytuty mięsa – dużą popularnością cieszą się wegańskie parówki, wędliny, kotlety i burgery. [1] https://proveg.com/pl/blog/historia-wegetarianizmu-weganizmu/ [2] https://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-i-pitagoras-byl-wegetarianinem-poznaj-najslynniejszych-zwole,nId,768639