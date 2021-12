Biskupia Kopa: pogoda na jutro (07.12). Warunki pogodowe - Góry Opawskie

Słońce wzejdzie jutro o 07:35, a zajdzie o 15:47. Pochmurnie. Maks. temp. -5 do -3 °C, min. temp. -8 do -6 °C.

Biskupia Kopa ma wysokość 890 m n.p.m. i znajduje się w Górach Sowich w Sudetach Zachodnich na granicy Polski i Czech. Przyjęło się, że Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem Gór Opawskich w Polsce. Ponadto Biskupia Kopa należy do Korony Gór Polski.

Pogoda na Biskupiej Kopie w kolejnych dniach

poniedziałek, 6.12.2021

W ciągu dnia na Biskupiej Kopie (Góry Opawskie) odczuwalna temperatura wyniesie -11 °C. Szansa na pojawienie się opadów wynosi 28%.

Minimalna temperatura: -4 °C,

Maksymalna temperatura: -3 °C,

Prędkość wiatru: 22 km/h,

Opady śniegu: 2 mm

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to -7 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 16 km/h. Śniegu może napadać ok. 2 mm. Spadnie świeży śnieg.