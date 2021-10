Biżuteria damska na promocjach Black Friday 2021! Zobacz pierścionki, kolczyki i naszyjniki w okazyjnych cenach

Bransoletki kiedyś kojarzyły się głównie z cienkimi łańcuszkami, które zawieszało się na nadgarstku. Teraz w ofertach sklepów można znaleźć mnóstwo bransoletek nie tylko tych klasycznych. Dla Pań, które lubią bransoletki jest cały wachlarz produktów od cienkich łańcuszków z zawieszkami lub bez, do grubych opasek na nadgarstek.

Biżuteria damska na Black Friday 2021: kolczyki

Moda pozwala nam na pewną ekstrawagancję. Kiedyś kobiety głównie nosiły drobne kolczyki, które nie rzucały się w oczy. Teraz w ofertach znajdziemy drobne i delikatne kolczyki oraz duże, wyróżniające się kolczyki. Jeśli wolisz drobne kolczyki, ale chciałabyś, by były one widoczne, noś je do spiętych włosów. Jeśli jesteś zwolenniczką długich i rozpuszczonych włosów, postaw na wiszące kolczyki, których włosy nie będą zasłaniać.