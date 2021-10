Black Friday 2021. Kamery samochodowe teraz w wyjątkowych cenach, nie przegap tych okazji

Black Friday 2021. Jakiej kamery samochodowej potrzebujesz? Na to zwróć uwagę przy jej zakupie

Z roku na rok coraz większa liczba kierowców na naszych drogach decyduje się na wyposażenie swojego pojazdu w kamerę samochodową. Taki sprzęt pozwala przede wszystkim rejestrować niebezpieczne lub niejasne sytuacje, które mogą spotkać nas na drogach. Nie służy tylko do nagrywania wyczynów piratów drogowych, ale przede wszystkim nagrywany materiał, może pomóc udowodnić winę podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń drogowych, kolizji, wypadków itp. Czasem nasz materiał filmowy może być pomocny w dyskusji z policją.

Ale jaką kamerę wybrać? Jeśli wcześniej nie mieliśmy doświadczeń z takim urządzeniem, lepiej będzie wybrać model tańszy i przetestować jego działanie. Zakres cen kamerek samochodowych jest naprawdę szeroki. Podstawowe modele kosztują kilkaset złotych, droższe kupimy w cenie 1000 zł, a nawet więcej.

Cena takiego sprzętu powinna być przede wszystkim uzależniona od tego, co taka kamera potrafi. Płaćmy za funkcjonalności i możliwości, a tych jest naprawdę sporo. Kamery standardowo nagrywają obraz wideo na kartach pamięci microSD. Na tym nie warto oszczędzać. Rozsądna pojemność zaczyna się od 32GB aż do kart o pojemności 256GB. Kamery samochodowe nagrywają obraz wideo w pętli, po zapełnieniu karty, starsze pliki nadpisywane są nowszymi. To również standard. Są mocowane do szyby, a zasilane z gniazda zapalniczki samochodowej. Warto sprawdzić, czy model, który kupujemy został wyposażony w funkcję autostart. Włączamy silnik, kamera pracuje.

Wyższe modele bywają wyposażone w GSP i wi-fi, dzięki czemu pliki wideo możemy od razu eksportować do smartfona. Jedną z ciekawszych funkcji jest tryb parkingowy, czy detekcja ruchu.