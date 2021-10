Black Friday 2021: kuszące promocje na ubrania marki New Balance. Uzupełnij swoją garderobę podczas Black Friday

Black Friday 2021 to dobra okazja do odświeżenia swojej szafy. Ubrania New Balance kuszą wygodą i promocyjnymi cenami

New Balance to marka szczególnie bliska tym, którzy lubią sportowy styl i najważniejszy jest dla nich komfort noszenia, oryginalny design oraz wysoka jakość.

Początki firmy New Balance sięgają 1906 roku, kiedy została założona przez Williama J.Riley'a w Bostonie. Ideą przyświecającą powstaniu nowej marki było poprawienie komfortu pracowników, którzy każdego dnia, przez długie godziny musieli męczyć się w niewygodnym obuwiu. Mimo że zarówno misja, jak i skojarzenia odbiorców na temat firmy zazwyczaj koncentrują się właśnie wokół butów, to warto pamiętać o tym, że New Balance ma w swojej ofercie także ubrania - damskie, męskie oraz dziecięce. Wybierać można wśród wielu modeli:

koszulek, bluz,

swetrów, kurtek,

*spodni i spodenek.