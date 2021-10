Black Friday 2021. North Face i promocje na wybrane produkty. Sprawdź, które z nich będą mieć obniżoną cenę

Skąd wzięła się marka North Face?

Marka The North Face to obecnie jedna z największych amerykańskich marek outdoor. Produkty marki cieszą się popularnością wśród osób, które preferuję aktywny styl życia. Jej nazwa tłumaczona na język polski nawiązuje do ścian północnych, które w świecie alpnistów są najtrudniejsze i najbardziej wymagające. Wśród produktór proponowanych przez NF znajdują się bluzy, polary, kurtki, buty i szeroko pojęte wyposażenie górskie. Jakie promocje marka Noth Face przygotowała z okazji Black Friday 2021?