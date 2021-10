Black Friday 2021. Sprawdź, które klocki Lego Duplo można upolować na korzystnych promocjach

Black Friday 2021: Lego Duplo

Lego Duplo to świetne zestawy dla najmłodszych, które dopiero zaczynają przygodę z klockami. Ich zaletą jest to, że są dwukrotnie większe od tradycyjnych klocków Lego. W ten sposób maleje prawdopodobieństwo, że dziecko się nimi zakrztusi lub je połknie. Klocki Lego Duplo mają wyraziste kolory i różnorodne elementy. Są to między innymi takie zestawy jak:

posterunek policji

pociągi i tory kolejowe

układanki

samochodziki

remiza strażacka

tropikalna wyspa i egzotyczne zwierzęta

sprzęt budowlany

wesołe miasteczko

Lego Duplo to także zestawy klocków, które nawiązują do znanych i popularnych bajek oraz filmów animowanych. Mogą to być zabawki z motywem Elsy i Olafa z "Krainy Lodu", Chudego i Buzza Astrala z "Toy Story", Zygzaka McQueena z filmu "Auta", Arielki, Batmana czy Myszki Miki.