Black Friday 2021 to świetna okazja na zakup telewizora Samsung. Sprawdź, który model będzie najlepszy

Black Friday 2021. Jakiego telewizora potrzebujesz? Na to zwróć uwagę przy zakupie modeli Samsunga

Firma Samsung jest jednym z rynkowych liderów w produkcji telewizorów. Różnorodność modeli, przekątnych ekranu, rozdzielczości przyprawia o zawrót głowy. Zanim zdecydujesz się na zakup, zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat oferty przygotowanej na Black Friday 2021.

Jednym z elementów oferty Samsunga jest QLED i technologia kropki kwantowej. Producent tłumaczy to tak: kropki kwantowe są bardzo drobnym tworzywem półprzewodnikowym mierzonym w nanometrach. Wytwarzają różne kolory światła w zależności od wielkości cząstek - im większy rozmiar, tym bardziej czerwony kolor, a im mniejszy rozmiar, tym bardziej niebieski kolor. Są w stanie emitować kolorystycznie precyzyjne światło, ponieważ rozmiary cząstek dostosowują się do prędkości na poziomie kwantowym, co powoduje dokładną i wydajną emisję światła. Większa skuteczność uzyskiwania jasności powoduje ogromne zmiany w ogólnej jakości obrazu.

Telewizory QLED wykorzystują wiele unikalnych cech kropek kwantowych, takich jak „wysoka luminacja”. Luminacja odnosi się do tego, jak jasny jest ekran, i jest to ważny czynnik wpływający na inne elementy jakości obrazu. Po pierwsze, kontrast jest naturalnie lepszy, gdy jasność jest wyższa. Natomiast za szeroką gamę kolorów, która umożliwia wydobycie ciemnych i jasnych elementów w oglądanych filmach i obrazach, odpowiada HDR (High Dynamic Range).

Inny rodzaj telewizora to model 4K, w którym na wysoką rozdzielczość składa się 3840 pikseli poziomych i 2160 pikseli pionowych. Daje to w sumie około 8,3 miliona pikseli sprawiających, że obraz wyświetlany na ekranie jest dużo bardziej realny. Rozdzielczość to termin, który oznacza, jak gęsto piksele, czyli małe kropki, są ułożone razem na ekranie. Poszczególne piksele tworzą obraz widoczny na ekranie, więc im wyższa liczba pikseli, tym wyższa rozdzielczość. Telewizory 4K mają cztery razy więcej pikseli niż tradycyjne telewizory Full HD (1920 x 1080). Nawet na ekranach telewizorów o tym samym rozmiarze obraz 4K staje się żywszy i bardziej szczegółowy dzięki większej gęstości pikseli. Ta różnica jest szczególnie widoczna w telewizorach z dużym ekranem.

W modelach 8K ekran złożony jest z 7680 poziomych pikseli i 4320 pionowych pikseli, co daje w sumie około 33 milionów pikseli. Ekran 8K gwarantuje najwyższą, dostępną w telewizorach rozdzielczość. Dzięki czterokrotnie większej liczbie pikseli niż ma telewizor 4K - inny rodzaj rozdzielczości UHD - telewizory 8K wykazują ostrzejszą i bardziej szczegółową jakość obrazu. Wynika to z faktu, że w telewizorach 8K piksele są tak małe, że nie można ich odróżnić nawet w zbliżeniu, dzięki czemu bardzo szczegółowe obrazy stają się rzeczywistością.

Wysokiej jakości systemy dźwięku i bardzo dobry natywny system smart TV, który daje dostęp do wielu aplikacji, usług VOD i gier m.in.: Netflix, Amazon, YouTube i Spotify dopełniają zestaw tego co będzie Ci potrzebne, by długo cieszyć się kinową rozrywką.