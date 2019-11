Black Friday – historia zakupowego szaleństwa

Historia Czarnego Piątku

Tradycja Black Friday nierozerwalnie łączy się z obchodzonym w ostatni listopadowy czwartek amerykańskim Świętem Dziękczynienia. W połowie XX wieku, by uświetnić ten wyjątkowy dzień, w większości amerykańskich miast organizowano spektakularne parady i pochody. Większość z nich była sponsorowana przez duże domy towarowe, które, pod pretekstem świętowania i miejskich przemarszów, reklamowały swoje prezentowe propozycje przed nadchodzącym okresem zakupów świątecznych. Oczywiście w bardzo atrakcyjnych cenach.

Dlaczego Czarny?

Teorii na temat pochodzenia nazwy święta wyprzedaży jest wiele, a niektóre z nich w ogóle nie są związane z zakupami. Według jednej z nich, dzień ten zyskał przydomek czarnego, ponieważ w okolicach sklepów powstały ogromne korki – tłumy ludzi utrudniały poruszanie się funkcjonariuszom i kierowcom autobusów.

Inna teoria, bardziej prawdopodobna i związana z zakupowym szaleństwem panującym w Stanach Zjednoczonych, głosi, że określeniem Black Friday zaczęto nazywać dzień, w którym sprzedawcy pierwszy raz od dawna zarobili godziwe pieniądze. Kolor czarny to odwołanie do barwy, którą zapisywane były zyski i obroty sklepu – w dniach, gdy sprzedaż była wysoka, na rachunkach przeważał właśnie ten kolor.

