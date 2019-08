Butelkomat, ekograffti oraz recycling – czyli strefa prezero POL’AND’ROCK FESTIVAL

Nie tylko Lidl Polska, ale i firma PreZero, której właścicielem jest Grupa Schwarz będzie obecna na festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie. Wszystko po to, aby szerzyć ideę zero waste i by porozmawiać o środowisku. O ekologicznym stylu życia, recyklingu i zero waste opowie Reni Jusis, która podczas trwania Pol’and’Rock będzie gościem specjalnym w strefie PreZero.

Pol’and’Rock Festival to nie tylko największy festiwal muzyczny w Polsce, ale jeden z bardziej proekologicznych. W tym roku w Kostrzynie, po raz pierwszy swoją strefę stworzy PreZero. Jest to wiodąca w Europie firma zajmująca się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska, która należy do Grupy Schwarz. PreZero wspiera rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, pomaga zmniejszać poziom zanieczyszczeń i chronić zasoby naturalne. Odpady uważa za źródło cennych surowców. To zupełnie nowy sposób myślenia o recyklingu, dla czystego jutra. Dlaczego warto odwiedzić tę strefę? Na miejscu czeka wiele ekologicznych atrakcji – między innymi butelkomat, który w zamian za butelki PET i aluminiowe puszki, wyda gadżety PreZero. Na miejscu będzie można nie tylko dowiedzieć się wielu ciekawostek, ale i zrelaksować się w strefie z huśtawkami oraz meblami, wykonanymi z palet.

Reni Jusis, tym razem nie zaśpiewa, ale podzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem związanym z działalnością proekologiczną i zgodnym z naturą stylem życia. Panel dyskusyjny odbędzie się w czwartek i piątek w strefie PreZero. Jusis należy do międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF, jest autorką cyklu telewizyjnego „Ekomama” oraz książki „Poradnik dla zielonych rodziców“ napisanej wspólnie z Magdą Targosz. Jednak Reni to nie jedyny gość strefy PreZero. Franek Mysza – jeden z najbardziej znanych polskich artystów street artu poprowadzi warsztaty z eko graffiti i stworzy wielkoformatowe festiwalowe malowidła. Gdzie jeszcze warto zajrzeć na Pol’and’Rock? Z pewnością obowiązkowym punktem na festiwalowej mapie będzie polowy sklep Lidla, który już jest na ostatnim etapie budowy. Hala rockowego sklepu Lidla to aż 1400 m2 klimatyzowanej przestrzeni, zaopatrzonej w produkty spożywcze i artykuły przemysłowe, które z powodzeniem pomogą w zapewnieniu wyżywienia na cały czas trwania festiwalu. Sklep będzie wyposażony w lodówki i chłodziarki, a także piece do pieczywa. W asortymencie polowego sklepu nie zabraknie drewnianych i certyfikowanych FSC sztućce, papierowych tacek i talerzy oraz biodegradowalnych i kompostowalnych przemysłowo naczyń jednorazowych. Aby mieć pewność, że festiwalowiczom nie zabraknie najpotrzebniejszych produktów, od wtorku 30 lipca Lidl Rock Shop będzie czynny przez 24 godziny na dobę. Informacje o firmie:

