Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2019/2020. Atrakcje, cennik, nadchodzące wydarzenia

Planetarium Bilet ulgowy seans 2D: 16 zł Bilet ulgowy seans 3D: 21 zł Bilet normalny seans 2D: 22 zł Bilet normalny seans 3D: 27 zł Koncert pod gwiazdami: 30 zł Konstalacja: Miłość: 30 zł Orbita Jazzu: 30 zł Prosto z nieba bilet ulgowy: 16 zł Prosto z nieba bilet normalny: 22 zł Dark Side of The Moon, Voices in the Dark, Chaos i harmonia: 30 zł

Sklepik jest czynny w godzinach otwarcia Kopernika.

Planetarium w Centrum Nauki Kopernik - godziny otwarcia

styczeń – marzec

poniedziałek – czwartek 9.00–18.30 (kasy do 17.30)

piątek 9.00–21.30 (kasy do 20.30)

sobota – niedziela 10.00–20.30 (kasy do 19.30)

kwiecień – czerwiec

poniedziałek – czwartek 8.30–19.15 (kasy do 18.15)

piątek 8.30–21.30 (kasy do 20.30)

sobota – niedziela 10.00–20.30 (kasy do 19.30)

wakacje: od 20 czerwca do 1 września

poniedziałek – czwartek 9.00–19.30 (kasy do 18.30)

piątek 9.00–21.30 (kasy do 20.30)

sobota – niedziela 10.00–20.00 (kasy do 19.30)

październik – grudzień

poniedziałek – czwartek 9.00–18.30 (kasy do 17.30)

piątek 9.00–21.30 (kasy do 20.30)

sobota – niedziela 10.00–20.00 (kasy do 19.00)

Planetarium podczas świąt i wydarzeń w 2019 roku:

- 24-26 grudnia Święta Bożego Narodzenia – nieczynne

- 27 i 30 grudnia – otwarte 10.00–20.30

- 31 grudnia – otwarte 10.00–15.00