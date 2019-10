„Chcę występować dla szerszej publiczności - dzięki jej uwielbieniu nie przejmuję się za bardzo słowami krytyki"

Placido Domingo, światowej sławy tenor, najlepszy tenor przełomu wieków, wraca z przepięknym świątecznym koncertem do Polski. Już 22 grudnia 2019 roku wystąpi z koncertem w TAURON Arena Kraków razem z krakowską orkiestrą Sinfonietta Cracovia - Orkiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Placido Domingo to wybitny talent i osobowość sceniczna. Jego wybitna technika wokalna, piękną barwa głosu (mówi się, że ma ciemną barwę – tenor spinto) i aktorska niejednokrotnie dała o sobie znać. Placido Domingo jest niekwestionowaną gwiazdą międzynarodowych scen operowych, śpiewakiem, dyrygentem oraz współtwórcą wielu wydarzeń muzycznych. Razem z z Luciano Pavarottim i Jose Carrerasem tworzyli niezrównane trio światowej klasy tenorów.

Placido Domingo a właściwie Jose Placido Domingo Embil urodził się 21 stycznia 1941 roku w Madrycie. Rodzice Domingo także byli muzykami i zapewnili aby młody Domingo uzyskał wykształcenie muzyczne. Debiutował rolą główną w 1961 roku, w Operze Narodowej w sztuce Traviata Verdiego, w roli Alfreda i szybko rozpoczął karierę międzynarodową. Występował w sztukach granych w czołowych teatrach i operach na całym świecie, w La Scala w Mediolanie, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, czy Covent Garden w Londynie. Jego debiut w Metropolitan Opera w Nowym Jorku odbył się w 1968 roku i od tamtej pory występował w Metropolitan Opera w Nowym Jorku co sezon. Dwadzieścia razy otwierał sezon, w 2012 roku świętował swój osiemsetny występ, dotychczas w Metropolitan Opera w Nowym Jorku grał 46 ról.

Placido Domingo to nie tylko światowej klasy tenor, to również dyrygent, który zadebiutował dyrygując w latach 1973, 1974 w New York City Opera w Traviacie Verdiego. Później dyrygował w Metropolitan Opera, San Francisco Opera, w La Scala, w Teatro de la Zarzuela, w Royal Opera House oraz w Paris Opera.

Placido Domingo w swoim życiu zagrał 144 ról w różnych językach, m.in. włoskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, angielskim czy nawet rosyjskim, większość jego repertuaru jest jednak włoskojęzyczna. W swoim życiu brał udział w ponad stu nagraniach, z czego większość to nagrania pełnych oper.

Placido Domingo pięciokrotnie wracał do Polski. W 1992 roku wystąpił po raz pierwszy w Polsce, podczas koncertu charytatywnego „Serce za serce”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi. W czerwcu 2003 roku Placido Domingo otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. Tenor powrócił do Warszawy również dwa lata później i w 2005 roku wystąpił w partii Siegmunda w Walkirii Ryszarda Wagnera w Teatrze Wielkim w Warszawie. Cztery lata później, 8 czerwca 2009 roku wystąpił w łódzkim Teatrze Wielkim, podczas koncertu organizowanego z okazji obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy powstania województwa łódzkiego. Kolejna wizyta w Polsce miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku. Placido Domingo wystąpił w koncercie „Tu zaczęła się Polska” w Poznaniu.