Co nowego słychać u Dody? Sprawdź najnowsze zdjęcia, które udostępniła na swoim Instagramie

Doda to polska piosenkarka. Na swoim koncie ma wiele popularnych albumów muzycznych i hitów radiowych. Stawia na oryginalny wizerunek sceniczny. Zobacz najnowsze zdjęcia, które Doda udostępniła na swoim Instagramie.

Dziś mija 10 lat od wydania mojej płyty „7 pokus głównych”. Z tej okazji The Seven Temptation Tour. Wpisujcie w komentarzach ,która piosenka z tego krążka jest Waszą ulubioną 🔷 Zdjęcie 2

Który teledysk z tej płyty jest Waszym ulubionym? 🔷 Zdjęcie 3

Wysiłek ,sport zawsze poprawia humor. Żadna endorfina już przede mną nie ucieknie 😈😊... And I know I am on my way again🙌🏻 🔷 Zdjęcie 4

🦄 🔷 Zdjęcie 5

should I save your souls?😇Co Wy sądzicie na ten temat ? 🔷 Zdjęcie 6

🔷 Zdjęcie 7

🌈 🔷 Zdjęcie 8

Zaczełam sobie tańczyć🤷‍♀️ 🤫😊#iwannadancewithsomebodywholovesme 🔷 Zdjęcie 9

Nic nie jest takie na jakie wygląda🧶 🔷 Zdjęcie 10

🔷 Zdjęcie 11

I'm wood but I need the glue

Cover me with stuff

And I will hold it up

Strong and stable

I am like a table 🔷 Zdjęcie 12

Whoa, on my knees

Whoa, I can't breathe

All that I ever prayed

That love would be where I stayed. #top #topgirls #polka #topthetop #womenempowerment #ladybosslife #byćkobieta #kobietazpasja #biznewoman #babe #beautiful #hot #perfect #gorgeous #beauty #pretty #perfection #sweet #swag #babeoftheday #blond #fitgirl #fitnesmotivation #lady #cute #feetfetishworld #feetstagram #feetlover

Doda, czyli Dorota Rabczewska jest polską piosenkarką, kompozytorką, autorką tekstów i celebrytką. Ma na swoim koncie wiele popularnych albumów muzycznych i piosenek, które stały się hitami radiowymi. Doda często angażuje się w działalność charytatywną. Brała udział w kilku programach telewizyjnych. Na uwagę zasługuje także kontrowersyjny i ekstrawagancki styl oraz wizerunek Dody, który przyniósł jej dużą popularność. Na Instagramie Doda udostępnia kadry z życia prywatnego i zawodowego.

