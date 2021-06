Co nowego u Wiktorii Gąsiewskiej? Sprawdź nowe zdjęcia, które udostępniła aktorka na swoim Instagramie

Ja już gotowa! #runfortheoceans - to akcja w którą się od dziś włączam z ogromną radością i Was też do tego gorąco zachęcam. Pobierzcie darmową apkę adidas Running i dołączcie do mojego teamu - wspólnymi siłami przyczynimy się do uprzątnięcia plastiku z plaż na całym świecie. Nie trzeba być profesjonalnym biegaczem. Apkę można nawet włączyć, idąc na spacer i tym samym być częścią akcji. Jest o co walczyć bo każdy 1 km to 10 plastikowych butelek mniej na światowych plażach. Według mnie to wspaniała inicjatywa, która odbywa się już po raz 4 ! Mamy czas od dziś do 8 czerwca zatem do dzieła kochani. Wierzę w Naszą moc !!

ps. dla osób z mojego teamu które odnotują najwięcej kilometrów planuję fajną nagrodę... Może spotkanie? ☺️

#createdwithadidas #adidasrunning #adidasparley

