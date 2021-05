Co słychać i Arkadiusza Milika? Sprawdź nowe zdjęcia od znanego piłkarza, którymi dzieli na na swoim Instagramie

Dès mon arrivée ici en janvier, j'ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j'ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m'ont fait me sentir chez moi. Allez OM ⚪️🔵

As soon as I arrived here in January I immediately understood how important this club and this shirt was. The Europe League qualification is a good goal, I always tried to give my best, 15 games 10 goals. I want to thank my teammates, clubs and above all the fans who made me feel at home. Allez OM

Kiedy przyjechałem w styczniu do Marsylii, zdawałem sobie sprawę jak wielkie znaczenie ma koszulka Olympique. Osiągnęliśmy ważny cel, jakim jest zakwalifikowanie do Ligi Europy. Zawsze starałem się dawać z siebie wszystko. Ostatecznie udało mi się strzelić 10 bramek w 15 meczach. Dziękuję moim kolegom z drużyny, klubowi, a przede wszystkim kibicom, dzięki którym czuję się jak u siebie w domu. Allez OM!

