Co spakować na wakacje? Zobacz naszą listę rzeczy na wyjazd!

Podczas wyjazdów na wakacje przydaje się również apteczka. Nie zawsze w pobliżu znajdziesz aptekę lub leki będą potrzebne “na już”. Zabierz ze sobą:

Lek przeciwbólowy

Lek przeciwgorączkowy

Lek przeciwbiegunkowy

Tabletki na ból gardła

Plastry z opatrunkiem

Bandaż

Płyn odkażający rany

Sól fizjologiczna

Panthenol

Następna lista jest stworzona specjalnie z myślą o kobietach. Przyszedł czas na spakowanie kosmetyczki. Mężczyznom nie sprawia to takich kłopotów, ponieważ im wystarczy żel pod prysznic, szampon, szczoteczka do zębów, pasta i ewentualnie maszynka do golenia zarostu. Kobieca kosmetyczka musi być zdecydowanie pojemniejsza. Na wakacje warto wybierać kosmetyki w mniejszych pojemnościach. To przyda Ci się na wakacjach: