Czas na odwagę w Twoim wnętrzu

Czy wiesz, że na terenie województwa łódzkiego niedawno powstała mała rodzinna firma, których założycielkami są dwie siostry bliźniaczki? Dziewczyny skupiają się na tworzeniu produktów do wystroju wnętrz takich jak pufy oraz poduszki. A robią to od podszewki same, począwszy od pomysłu przez wybór tkanin po wykonanie. A całość zachowana jest w prostej formie po to żeby zwrócić uwagę na wzornictwo, kolor oraz fakturę tkanin. A te zostały przez nie wyselekcjonowane spośród czołowych europejskich projektantów tj. Pierre Frey, Christian Lacroix czy angielskiego domu kreatywnego Designers Guild. Filozofia firmy idzie wbrew masowej produkcji i stawia na indywidualizm dlatego produkty nie leżą na półkach, każdy projekt realizowany jest na zamówienie i z pewnością warto na niego poczekać.

Ekskluzywne perełki zrodziły się z pasji do szycia i projektowania. Teraz tylko pozostaje zapoznanie się z kolekcją dziewczyn i przekonanie się do odważnych propozycji firmy RAZZLE&DAZZLE.