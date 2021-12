Czupel: pogoda na jutro (15.12). Warunki pogodowe - Beskid Mały

Słońce wzejdzie jutro o 07:34, a zajdzie o 15:42. Rano opady deszczu i oblodzenie. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Czupel ma wysokość 930 m n.p.m. i jest to najwyższy szczyt w Beskidzie Małym. Ponadto należy do Grupy Magurki Wilkowickiej. Obok Czupla znajduje się Rogacz o wysokości 899 m n.p.m.

W nocy z wtorku na środę najniższa spodziewana temperatura to -1 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 4 km/h.

W nocy ze środy na czwartek minimalna temperatura ma wynieść -0 °C, natomiast wiać ma z prędkością 4 km/h.

czwartek, 16.12.2021

Na Czuplu (Beskid Mały) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -4 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 27%.

Minimalna temperatura: 0 °C,

Maksymalna temperatura: 1 °C,

Prędkość wiatru: 15 km/h,

W nocy z czwartku na piątek najniższa przewidywana temperatura wyniesie -2 °C, a prędkość wiatru 18 km/h. Spadnie świeży śnieg.

piątek, 17.12.2021

Na Czuplu (Beskid Mały) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -10 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 53%.

Minimalna temperatura: -3 °C,

Maksymalna temperatura: -2 °C,

Prędkość wiatru: 27 km/h,

Opady śniegu: 2 mm

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to -4 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 26 km/h. Śniegu może napadać ok. 2 mm. Spadnie świeży śnieg.