Czy każda kamera nagrywa tak samo?

Kilka lat temu były postrzegane jako mało potrzebna elektroniczna zabawka - dziś coraz więcej kierowców nie wyobraża sobie bez nich swoich aut. Mowa o wideorejestratorach jazdy które już niejeden portfel uchroniły od niesłusznego mandatu.

Choć jeszcze niedawno myślano, że tego typu urządzenia mogą być niezgodne z RODO i raz na zawsze będzie trzeba pożegnać się z nagraniami z podróży, to tak się nie stało. Jak się okazało kamery samochodowe w Polsce są całkowicie legalne, a zarzuty o niezgodność z RODO są nieprawdziwe. Mało tego, jak pokazują wyniki sprzedaży, urządzenia te z każdym rokiem zyskują coraz większe grono zwolenników.

Można również zauważyć, ze coraz większą rolę na rynku odgrywają marki, które wyspecjalizowały się w tego rodzaju produktach. Większe doświadczenie w produkcji skutkuje, że renomowane marki powoli wypierają z rynki chińskie produkty wytwarzane na masową skalę.

- Polscy klienci powoli zauważają, że to nie cena a jakość powinna być najważniejsza. Pozorna oszczędność przy zakupie niecertyfikowanego produktu na przykład z Chin może mieć zgubny wpływ nie tylko na trwałość i jakość kupionego sprzętu ale również na nasze bezpieczeństwo. Szczególnie w nowych, drogich autach bardzo często zdarza, się, że niesprawdzony sprzęt kupiony gdzieś na aukcji za kilka dolarów najzwyczajniej po prostu nie działa, bardzo często staje się przyczyną awarii instalacji elektrycznej – podkreśla Łukasz Tetkowski Marketing Manager CEU & DACH MiTAC Europe Ltd Sp. z o.o

Na rosnącą popularność tych urządzań niewątpliwie fakt, z coraz więcej kierowców widzi w tym małym, elektronicznym urządzeniu skuteczną broń przeciw kierowcom stosującym nieuczciwe praktyki na drodze, jak np. próby wymuszenia powypadkowego odszkodowania. Jednym z głównych pytań, które większość kierowców zadaje sobie podczas wyboru kamery samochodowej jest: jaki produkt wybrać? Czy lepiej kupić nowe, sprawdzone urządzenie, renomowanego i zaufanego producenta, czy może lepiej postawić na mniej znanego, tańszego, który kreatywnie podchodzi do opisu swojego produktu? A może lepiej zdecydować się na urządzenie, które może i nie ma najnowszych rozwiązań softwerowych, za to posiada wiele potwierdzonych pozytywnych opinii? Niewątpliwie jednym z czynników jakie warunkuje podjęcie decyzji o zakupie jest cena.

Mały budżet, wysoka jakość.

Przy wyborze kamery samochodowej warto określić, jaki mamy budżet i na jakich funkcjach najbardziej nam zależy. Jak wiadomo ilość dodatkowych funkcji zazwyczaj ma wpływ na cenę produktu` i dlatego warto zadać sobie również pytanie: Czego oczekuje od kamery samochodowej ? Czy ma tylko nagrać trasę z punkty ,,a’’ do punktu ,,b”, czy lepiej by była niczym prywatny ochroniarz dla domu i na przykład za pomocą trybu parkingowego nagrała niebezpieczne zdarzenie nawet wtedy, kiedy nie ma nas w samochodzie jak np. nieudany wyjazd sąsiada z parkingu sąsiadki, który skończył się na naszym bagażniku.

To w jakie dodatkowe funkcje wyposażony jest produkt uzależniony jest od ceny jaką zaproponuje

Pierwsza z nich to produkty do 350 złotych. Zazwyczaj dedykowane są tym kierowcom, którzy nie do końca są przekonani o tym, że warto mieć taki sprzęt zamontowany w swoim aucie. Są to kierowcy, którzy samochodem poruszają się zazwyczaj w dzień po znanej sobie okolicy. Produkt, którego szukają ma być prosty w obsłudze, powinien dobrze nagrywać i być tani. Tylko tyle i aż tyle… Dlatego stworzenia takiej kamery samochodowej, która spełni powyższe wymagania jest jednym z najtrudniejszych zadań jakie stoją przed producentami tego typu urządzeń.

Mimo to, właśnie w tej półce cenowej najczęściej swoje produkty oferują firmy, których sprzęt dobrze wygląda tylko na papierze. Aby móc sprzedać produkt taniej bardzo często oferują urządzenia, z niedopracowanym oprogramowaniem i plastikową optyką, która jest bardzo czuła na zmiany temperatury i bardzo łatwo ją uszkodzić. To właśnie zastosowanie szklanej optyki oraz odpowiedniej przysłony gwarantuje, że nawet przy niedostatecznym oświetleniu obraz nagrany przez kamerę jest wyrazisty, a na nagraniu są widoczne najważniejsze szczegóły.

Przykładem wideorejestratora, który spełnia te założenia jest chociażby Mio MiVue C560, który dzięki matrycy Sony StarvisTM CMOS wraz ze szklaną optyką z przysłoną F1.8 zapewnia, że nagrany obraz posiada doskonały kontrast, jasną i bogatą kolorystykę. Dzięki wsparciu przez autorską technologię Mio Night Vision efekt ten jest możliwy o każdej porze dnia https://www.youtube.com/watch?v=aW9khul_WJU

Zaawansowana klasa średnia

Kolejną grupą produktową są wideorejstratory do kwoty 600 złotych. Jest ona przeznaczona dla wszystkich tych osób, które szukają sprzętu, zapewniającego im znacznie lepszy, czytelniejszy i bardziej przejrzysty obraz niż w tańszych odpowiednikach. Często posiadają w swoim oprogramowaniu rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort podróży, bądź mają istotny wpływ użyteczność danego modelu. Jest kilka funkcji, które obowiązkowo musi posiadać średniopółkowa kamera samochodową. Pierwszą z nich jest wbudowany moduł GPS. Za jego pomocą urządzenie nie tylko nagra przebieg trasy, ale zapisze wszystkie niezbędne parametry podróży, jak prędkość, współrzędne geograficzne, czy czas w jakim droga była pokonana. Te wszystkie dane sprawią, że nagranie może być realnym i niepodważalnym dowodem w sporach sądowych. Kolejnym elementem, który musi się znaleźć w wideorejestratorze jest możliwość podłączenia kamery tylnej. W połączeniu z trybem parkingowym gwarantuje, że wideorejestartor nagra obraz nie tylko sprzed maski ale również wszystko to, co dzieje się na tyłach naszego auta, również wtedy, gdy nie ma nas w samochodzie. Pozwoli to w łatwy sposób znaleźć autora niemiłej niespodzianki jakim niewątpliwie jest wgniecenie w karoserii odkryte na przysklepowym parkingu

To właśnie liczba dodatkowych, rozwiązań systemowych niejednokrotnie warunkuje kwotę, jaką musimy zapłacić za urządzenie w tym przedziale cenowym.

Kolejnym czynnikiem warunkującym cenę produktu jest jego data premiery produktu. Kamery, które rok czy dwa lata temu były tak zwanymi flagowcami, czyli produktami z najlepszą dostępną specyfikacją techniczną., teraz są określane jako tak zwana średnia półka cenowa, ponieważ ich cena spadła. Czy warto zainwestować w takie urządzenie? Jeżeli szukamy sprzętu wyposażonego w dobrą optyką, którego cena nie nadszarpie domowego budżetu to z pewnością tak. Potwierdzenie tej tezy jest Mio MiVue C330, które wyposażone w wysokiej jakości szklaną optykę o przesłonie wynoszącej F2.0. rzeczywistym kącie rejestracji wynoszącym 130 stopni oraz rozdzielczość Full HD zagwarantuje, że zarejestrowany obraz będzie czytelny i przejrzysty. Niewątpliwym atutem w tym modelu jest rzadko spotykany w tej półce cenowej wbudowany moduł GPS, który pozwoli między innymi zarejestrować współrzędne zdarzenia. Kolejną funkcją, która przyda się niejednemu kierowcy jest system informacji o znajdujących się na drodze fotoradarach. Co ciekawe producent gwarantuje dożywotnią i bezpłatną aktualizację pierwotnie zainstalowanej bazy. Urządzenie można nabyć w kwocie 380 zł.

Kolejnym przykładem pokazującym, że czasem warto zwrócić uwagę na starsze modele, kiedy wybieramy kamerę samochodową jest Mio MiVue 731. Jest to wideorejestrator z dużym, czytelnym ekranem o rozdzielczości 2,7 cala. Tak, jak w przypadku młodszego modelu Mio MiVue C560, aby uzyskać wysoką jakość obrazu producent zastosował szklaną optyką z przysłoną F 1.8 oraz matrycę Sony StarvisTM , która umożliwiła nagrywanie obrazu w rozdzielczości Full HD wraz z zapisem obrazu w tempie 30 klatek na sekundę. Na uwagę zasługuje fakt, iż urządzenie zostało wyposażone w moduł GPS. Dodatkowym elementem, który sprawi, że Mio MiVue 731 stanie się swoistym aniołem stróżem w trakcie podróży, jest rozbudowy zestaw rozwiązań wspierających kierowcę. Jednym z nich jest system ”zatrzymaj i jedź”. Analizuje on pojazd poprzedzający auto kierowcy i daje sygnał, gdy samochód przed nami ruszy. Pomaga on upłynnić ruch aut gdy kierowca zapatrzy się i nie zauważy ruszających przed nim pojazdów. Na uwagę zasługuję również fakt, iż wideorejestator zasygnalizuje nam moment, kiedy przekroczymy dozwoloną prędkość. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest wbudowany system przeciążeń, który w momencie nagłego zmiana pasa ruchu lub nieoczekiwanego zderzenia automatycznie zapisze na karcie pamięci fragment nagrania z chwili wystąpienie zdarzenia. Nie można zapomnieć również o tym, że Mio MiVue 731 może współpracować wraz z kamerą tylną, co zagwarantuje pełny obraz na drodze. To wszystko jest dostępne za…

Dla tych, którzy chcą czegoś więcej

Jest jeszcze jedna grupa urządzeń dedykowana kierowcom, dla których auto stało się drugim domem. Są oni w stanie przeznaczyć większą część swojego budżetu na produkt, który w porównaniu do konkurencyjnych urządzeń wyróżnia się innowacyjnością, solidnym wykonaniem, czy jakością nagrań. Wideorejestratorem, który niewątpliwie wpisuje się w powyższy opis jest Mio MiVue J85.

Jest to niewielkich rozmiarów kamera samochodowa, w pełni sterowana za pomocą smartfona. Rozwiązanie to pozwoliło producentom nie umieszczać w wideorejestratorze wyświetlacza, co znacząco pozwoliło zmniejszyć jego rozmiary i sprawić, że bardzo trudno go dostrzec w samochodzie. Mio MiVue J85 wyróżnia się także szerokim rzeczywistym kątem widzenia wynoszący aż 150 stopni, a zastosowanie przesłony o wysokim poziomie jasności F1.8 i matrycy Sony StarvisTm gwarantuje idealną jakość nagrań nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. Producent nie zapomniał wyposażyć urządzenia w moduł GPS, czujnik wstrząsów, łączność Wi-Fi. Pamiętano również o funkcji ostrzegania o fotoradarach i trybie parkingowym. Nad bezpieczną jazdą czuwają zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Produkt aktualnie dostępny w cenie…

Jak widać pozornie prosty produkt jakim jest kamera samochodowa potrafi zaproponować znacznie więcej niż film z podróży. Za jej przyczyną nasz samochód może stać się prawdziwym autem XXI wieku naszpikowanym wieloma rozwiązaniami ułatwiającymi podróżowanie.