Czy następna niedziela handlowa przypada 30.01? Czy w niedzielę 30.01 sklepy będą otwarte?

Czy 30.01 jest niedziela handlowa?

Tak. Najbliższa niedziela będzie handlowa 😁

Sklepy i galerie handlowe będą 30.01 otwarte. Możesz śmiało wybrać się na zakupy 🛒 🛍️. Skoro masz jeszcze trochę czasu, zanim pójdziesz na zakupy, możesz przygotować sobie listę, by nie stracić całego dnia w galerii handlowej. Jeśli w niedzielę handlową 30.01 chcesz kupować ubrania lub buty, możesz w międzyczasie przejrzeć strony internetowe sklepów, by wiedzieć, co chcesz przymierzyć.