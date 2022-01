Czy następna niedziela handlowa przypada 6.02? Czy w niedzielę 6.02 sklepy będą otwarte?

Czy 6.02 jest niedziela handlowa?

Nie. Najbliższa niedziela nie jest handlowa 😬

Galerie handlowe i większość sklepów będą 6.02 zamknięte. Jeśli zależy co na tym, by zakupy zrobić w niedzielę, musisz jeszcze trochę poczekać. W międzyczasie zostają ci pozostałe dni tygodnia lub zakupy przez internet. Niedziele niehandlowe nie obowiązują w sklepach online.

Szukasz pomysłu na spędzenie niedzieli? Zakupy to nie wszystko! Niedziela bez zakupów, to świetna okazja, by inaczej spędzić czas. Możesz przecież: