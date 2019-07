DIY – skorzystaj z promocji i stwórz swój wymarzony warsztat

Lato to czas, gdy jedni myślą o wakacjach, a inni planują remont lub odkładane od dawna prace domowe. Jak wynika z badań Fixly.pl(1), w 2018 r. swoje mieszkanie remontowało aż 46% Polaków. Jednak o ile malowanie czy naprawy instalacji elektrycznej zlecamy fachowcom, tak mniejsze prace częściej wykonujemy sami.

Weź sprawy w swoje ręce

O tym, jak bardzo pokochaliśmy majsterkowanie, najlepiej świadczy rosnąca popularność tzw. DIY, czyli Do It Yourself (ang. zrób to sam). Kryje się za nim tak wykonywanie mniejszych napraw, jak i samodzielny montaż, renowacja mebli czy drobne prace stolarskie. Polacy w ten sposób łączą przyjemne z pożytecznym - z jednej strony oddając się pasji tworzenia lub coraz popularniejszego odnawiania przedmiotów z duszą, a z drugiej po prostu oszczędzając. Jak się okazuje(2), ponad połowa z nas woli wziąć do ręki młotek niż zlecać drobne prace odpłatnie.

Narzędziowy niezbędnik

W domowym warsztacie nie powinno zabraknąć podstawowych narzędzi. Oprócz młotka powinniśmy zaopatrzyć się w kombinerki, urządzenia do mierzenia jak miarka składana lub zwijana czy poziomica, przydatna przy takich pracach jak układanie glazury. Przy wieszaniu półek niezbędny będzie kątownik stolarski, a w skrzynce z narzędziami powinny pojawić się też klucze płaskie i nasadowe (które przydadzą się też domowym mechanikom), coraz częściej wykorzystywane przy składaniu mebli klucze imbusowe oraz śrubokręty, czyli mówiąc fachowo wkrętaki płaskie i krzyżowe. Warto zwrócić uwagę na materiał, z którego klucze są wykonane. Te ze stali chromowo-wanadowej są wyjątkowo odporne na rdzę i korozję. Jeśli planujemy prace związane z elektrycznością, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i wybrać modele z izolowanymi rękojeściami. Przed przystąpieniem do prac stolarskich należy zaopatrzyć się w papiery ścierne - o różnej gradacji w zależności od obrabianego materiału, ściski czy piłki. Warto przy tym pamiętać o odpowiedniej organizacji pracy i dbaniu o stan narzędzi. Wygodny dostęp do nich i porządek zapewni ścianka warsztatowa, a niezbędny sprzęt będzie zawsze pod ręką.

Funkcjonalne elektronarzędzia

Bardziej zaawansowani majsterkowicze powinni skompletować również zestaw niezbędnych elektronarzędzi. Nieocenionym wsparciem przy wszelkich pracach remontowych jest wkrętarka. Poręczne, najczęściej akumulatorowe urządzenie z łatwością poradzi sobie z wkręcaniem i wykręcaniem śrub nawet z twardego podłoża. Jeśli mamy zamiar wiercić dziury w cegłach, płytach kartonowo-gipsowych, materiałach metalowych czy obrabiać drewno, warto wybrać wiertarkę udarową. Z kolei szlifierka kątowa przyda się do cięcia różnych typów materiałów – od metalowych prętów, przez terakotę, po kostkę brukową i beton. Wszystko zależy od mocy urządzenia i wykorzystywanych tarcz. Ciekawym uzupełnieniem domowego warsztatu jest opalarka. To wyglądające jak suszarka, emitujące rozgrzane powietrze urządzenie jest niezwykle wielofunkcyjne i sprawdzi się zarówno w domu, jak i ogrodzie. Pozwala usuwać starą farbę, suszyć pomalowane i polakierowane powierzchnie, luzować mocno zardzewiałe śruby i nakrętki. Opalarka jest też pomocna przy odklejaniu starych naklejek, a nawet przy rozpalaniu grilla czy wypalaniu chwastów. Wymienne dysze o różnych kształtach pozwalają odpowiednio modulować strumień powietrza i np. łatwiej docierać do trudno dostępnych miejsc. Należy przy tym pamiętać, że elektronarzędzia potrafią być inwestycją na lata – wystarczy o nie odpowiednio dbać, na przykład przechowując je w przystosowanych do tego futerałach i walizkach, które chronią je przed szkodliwym dla mechanizmów zakurzeniem i zawilgoceniem.

Warsztat marzeń z Kaufland

Skompletowanie wyposażenia wymarzonego domowego warsztatu jest teraz możliwe dzięki najnowszej ofercie sieci Kaufland. W narzędziowym asortymencie można znaleźć m.in. zestaw nasadowych kluczy precyzyjnych (24 elementy w cenie 15,99 zł), zestaw bitów i śrubokrętów (37 części za 34,99 zł), zestaw kluczy imbusowych (11 części za 16,99 zł), zestaw bitów lub zestaw bitów i wierteł (17, 22 lub 24 części za 14,99 zł za jeden zestaw), poziomice (3 sztuki, różna długość - 34,99 zł), zestaw pił ręcznych (508, 300 i 150 mm, 3 sztuki - 34,99 zł), zestaw noży z zapasowymi ostrzami (12,99 zł), drabinę 3-stopniową, składaną (69,99 zł) i ściankę warsztatową z pojemnikami i uchwytami w zestawie (69,99 zł). W ofercie sieci znalazły się też wydajne elektronarzędzia takie jak wiertarka udarowa 750 W (79,99 zł), wkrętarka akumulatorowa w walizce (2-biegowa, z lampą LED ułatwiającą pracę, 119,90 zł), czy opalarka 2000 W z czterema dyszami (39,99 zł). By odpowiednio przygotować się do pracy, warto sięgnąć po dostępną w Kaufland odzież roboczą – ogrodniczki męskie (49,99 zł), spodnie męskie (44,99 zł), czy skarpetki (krótkie – 13,99 zł lub długie – 15,99 zł).

Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland od 25 do 31 lipca 2019 r. Szczegółowa oferta dostępna na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej.