DNI BOHATERA DOMU 2019

18 września 2019 startują Dni Bohatera Domu – doroczne święto wszystkich Bohaterów Domu Leroy Merlin; pracowników, producentów, dostawców, a zwłaszcza klientów, którzy kochają swoje domy, pragną mieszkać ładniej i wygodniej. Z tej okazji sklepy Leroy Merlin w Polsce przygotowały specjalny program, a w nim wiele atrakcji: oferty na produkty przydatne do budowy, modernizacji czy odświeżenia domu lub mieszkania oraz konkursy, licytacje

i warsztaty. Wielbicieli roślin z pewnością zainteresują modne kompozycje roślinne w słoikach oraz wielokolorowe storczyki, a osoby urządzające mieszkanie - nowa kolekcja dodatków wnętrzarskich: lampy, tkaniny, dywany, tapety itp.

Kompozycje roślinne „Ogród w słoiku”

Kompozycje roślin w szklanych pojemnikach to jeden z najmodniejszych trendów ostatnich lat. Taka miniaturowa kompozycja roślinna ma same zalety dla zapracowanych mieszkańców miast. Umożliwia kontakt z przyrodą stanowiąc namiastkę ogrodu czy lasu, zajmuje niewiele miejsca i jest stosunkowo mało wymagająca w pielęgnacji. Jak więc stać się szczęśliwym posiadaczem miniaturowego ogródka? W trakcie Dni Bohatera Domu będzie można kompozycję roślinną kupić po atrakcyjnych cenach - do wyboru wiele kompozycji różnych roślin i o zróżnicowanej wielkości. Będzie też można wziąć udział w warsztatach i pod okiem eksperta samodzielnie wykonać własny „ogród w słoiku” oraz nauczyć się pielęgnacji rośliny. Warsztaty odbędą się w dniach 20 i 21 września we wszystkich sklepach Leroy Merlin. Zapisy na warsztaty za pośrednictwem formularza zgłoszeniowegona stronie www.leroymerlin.pl

Nowa kolekcja Leroy Merlin na jesień i zimę 2019/2020

W nowej kolekcji nie brakuje produktów w popularnych od pewnego czasu stylach: minimalistycznym, industrialnym czy rustykalnym. Nie brakuje też nowych pomysłów, dzięki którym odmienimy nasze domy i nadamy im zupełnie nowy wygląd. Nowością są dwie unikalne, limitowane kolekcje IKIGAI i DESERT zaprojektowane i wyprodukowane na wyłączność dla Leroy Merlin. Pierwszą z nich zainspirowała japońska filozofia rodem z wyspy Okinawa, drugą kolorystyka pustyni; beże wpadające w brąz w połączeniu z czernią i szarością.

Na uwagę zasługuje powrót matowej i błyszczącej czerni zwłaszcza w połączeniu z drewnem oraz miękkie, organiczne kształty mebli, elementów wyposażenia i dodatków. Warto zainteresować się drewnem i innymi naturalnymi materiałami nie tylko dlatego, że są modne i eleganckie. Powinniśmy odpowiedzialnie i rozważnie wybierać takie rozwiązania, które minimalizują nasz wpływ na środowisko.

W kolekcji znajdują się też przedmioty sprawiające wrażenie wiekowych, naruszonych zębem czasu lub wykonanych w tradycyjnych warsztatach rzemieślniczych. Dywany, kafelki, poduszki czy panele podłogowe do złudzenia przypominają wyroby wykonane ręcznie i przeniosą nas, przynajmniej w wyobraźni, do tradycyjnego wiejskiego domu.

W trakcie Dni Bohatera Domu wiele produktów ze wszystkich działów: Budowa, Technika, Projekt, Dekoracje i Ogród będzie miało niższe ceny, podobnie jak usługi oferowane przez sklepy Leroy Merlin. Każdy ma więc szansę znaleźć coś dla siebie.

Szczegółowy program Dni Bohatera Domu znajduje się na www.leroymerlin.pl oraz w każdym sklepie. Warto w tych dniach odwiedzić sklepy Leroy Merlin, nie tylko, aby „upolować” super okazje ale także w poszukiwaniu inspiracji i pomysłów do domu. Takie święto zdarza się tylko raz w roku. Serdecznie zapraszamy!

