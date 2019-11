Dobre z natury

Nie może ich zabraknąć w regularnej diecie, ale i na świątecznym stole. Ryby i owoce morza to wartościowe źródła białka, minerałów, tłuszczy i witamin. Planując menu, na co dzień i od święta, warto uwzględnić w nim produkty rybne z oferty sieci Kaufland pochodzące ze zrównoważonych połowów.

Jak wynika z badania CBOS, tylko co setny badany uwzględnia ryby w codziennej diecie, przy czym aż 80% uważa, że odżywia się zdrowo. [1] Statystyczny Polak zjada rocznie ok. 12 kilogramów ryb i owoców morza. To aż o 8 kilogramów mniej niż wynosi średnia światowa. [2] Krajowy wynik wydaje się być wypracowywany zwłaszcza w okresie Wigilii i Bożego Narodzenia. Jednak ryby i owoce morza powinny trafiać do menu częściej niż od święta.Jedną z największych zalet ryb jest fakt, że są źródłem łatwo przyswajalnego i pełnowartościowego białka. Pod tym względem, dzięki składowi aminokwasowemu, mogą śmiało konkurować z innymi rodzajami mięsa. Dostarczają też wielu cennych dla codziennego funkcjonowania organizmu składników mineralnych takich jak wapń, selen, fosfor, potas czy jod. Są też bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz witaminy A – działającej przeciwnowotworowo i utrzymującej odpowiedni stan skóry, włosów i paznokci – i witaminy D, odpowiedzialnej m.in. za wchłanianie wapnia i fosforu, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu kostnego i zębnego.Wybierając ryby i owoce morza, warto stawiać na te pochodzące z bezpiecznych obszarów rzecznych i morskich lub pozyskiwane ze zrównoważonych połowów. Te ostatnie nie zaburzają naturalnej równowagi ekosystemu i w mniejszym stopniu na niego oddziałują, dając gwarancję, że nie będzie naruszona wielkość populacji danego gatunku. Poświadczają to odpowiednie certyfikaty takie jak MSC, czyli Marine Stewardship Council oraz GlobalGAP, który pozwala organizacjom i firmom takim jak Kaufland promować ryby pochodzące z odpowiednich hodowli. Na wyróżnienie zasługują też ryby i produkty rybne oznaczone certyfikatem ASC (Aquaculture Stewardship Council), regulującym m.in. warunki pracy w gospodarstwach rybackich oraz ochrony i jakości wody i siedlisk dzikich ryb.Ryby i owoce morza pozwalają nam na stworzenie urozmaiconego menu, a także zaskoczyć gości, którzy zasiądą przy świątecznym stole. Mogą być podane w formie pieczonej, smażonej czy wędzonej, ale również pod postacią marynat czy zupy rybnej. W stałej ofercie Kaufland można znaleźć produkty, które warto uwzględnić w codziennym i świątecznym menu. To m.in. produkty z linii K-Blue Bay –filet z łososia norweskiego ze skórą z certyfikatem GlobalGAP (5,99 zł za 100 g) oraz filet z dorsza z certyfikatem MSC (4,29 zł za 100 g). Produkty z oznaczeniem Marine Stewardship Council znajdziemy również wśród marek własnych: K-Classic oferującej sprawdzoną jakość w przystępnej cenie oraz K-Stąd Takie Dobre, nawiązującej do klasyki polskiej tradycji kulinarnej. To m.in. krajanki śledziowe z pieprzem kolorowym, pieprzem cytrynowym czy suszonymi pomidorami K-Stąd Takie Dobre (4,99 zł za opakowanie 180 g), koreczki śledziowe kaszubskie, po giżycku i w oleju K-Stąd Takie Dobre (4,59 zł za opakowanie 230 g) oraz filety śledziowe w sosie pomidorowym, musztardowym czy meksykańskim K-Classic (4,79 zł za opakowanie 200 g). Ceny produktów są podane wg stanu z 27.11.2019 r.Więcej produktów i szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.kaufland.pl oraz w aktualnej gazetce promocyjnej.