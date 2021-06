Doda na Instagramie. Zobacz, jakie nowe zdjęcia piosenkarka udostępniła na swoim profilu?

Kochani!Z przyjemnością informuje Was,że po wielu latach bycia własnym menadżerem w końcu ktoś mnie odciąży ,i to nie byle kto bo z Maxem znam się od wielu lat💜To On odwoził mnie pociągiem z ramienia Universal music Polska do Wrocławia do reality show BAR, kiedy byłam jeszcze nastolatką😆Po latach spędzonych w Szwecji wrócił do Polski i rozpoczął @management4seasons. Mam nadzieję, że nasza Współpraca będzie owocna,a ja będę mogła skupić się już tylko na tworzeniu dla Was🎼ROZPOCZYNA SIĘ NOWY ,LEPSZY ROZDZIAŁ MOJEGO ŻYCIA.Zaintersowanych współpracą wizerunkową i media od dziś ZAPRASZAM do kontaktu: Max Laskowski

+48 797 043 781

m.laskowski@management4seasons.com. Koncertami nadal zajmuje się również Rafał Bogacz : Doda.koncerty@gmail.com. Ps. A ta piękna sukienka to @queensfactory 😋. Zdjęcie 📸 @felixalfred

🔷 Zdjęcie 3