Dołącz do zespołu sieci Kaufland! Kto jak nie Ty?

Sieć Kaufland dynamicznie rozwija się w Polsce. Aktualnie posiada już 216 marketów w całym kraju i zatrudnia blisko 16 tys. pracowników różnego szczebla. W związku z kolejnymi planowanymi inwestycjami i otwarciami w różnych miejscowościach, pozycja Kauflandu, a zarazem odpowiedzialność firmy wobec pracowników będzie coraz większa. Dlatego też sieć od wielu lat na bieżąco śledzi aktualne trendy rynkowe zarówno w zakresie wynagrodzeń, jak i warunków pracy, tak aby mimo nieustannie zmieniających się realiów, niezmiennie pozostawać nowoczesnym i atrakcyjnym pracodawcą w segmencie handlu detalicznego.

Sukces sieci w Polsce jest wynikiem pracy kilkunastu tysięcy zaangażowanych pracowników. Firma oferuje zatrudnienie w wielu obszarach działalności. Wśród dostępnych ścieżek kariery, wyróżnić można m.in. sprzedaż, logistykę, administrację, pion personalny, prawo i compliance, zakup, zaopatrzenie, finanse i rachunkowość, controlling i wiele innych – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

ZATRUDNIENIE I BENEFITY

W swojej polityce personalnej Kaufland stawia przede wszystkim na osoby już zatrudnione w sieci, które mają zapewnione szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Wolne stanowiska w pierwszej kolejności obsadzane są w drodze awansu wewnętrznego, wspierając jednocześnie zmiany stanowisk między działami. Firma stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników, dlatego oprócz stabilnych warunków pracy i szerokich możliwości rozwoju, oferuje także liczne benefity pozapłacowe.

Na popularnym w branży stanowisku kasjer-sprzedawca wynagrodzenie podstawowe wzrasta wraz ze stażem pracy. Bardziej doświadczeni pracownicy marketów od 1 marca otrzymają nawet 3 900 zł brutto. Jednym ze składników wynagrodzenia jest dodatek motywacyjny w wysokości 500 zł za 100% frekwencję w pracy. Dodatkiem są objęci pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy.

Standardową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Pierwsza umowa, niezależnie od poziomu zatrudnienia, jest zawsze na okres 7 miesięcy, kolejna jest już umową na czas nieokreślony. W zakresie poziomu wynagrodzeń sieć cyklicznie zleca niezależnym instytutom badawczym przegląd zarobków oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych przez rynek. Na tej podstawie każdego roku dostosowuje poziom wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń. Wyniki ostatniej z analiz potwierdziły, iż Kaufland jest obecnie jednym z trzech najatrakcyjniejszych pracodawców spośród analizowanych sieci handlowych. Po przyznaniu podwyżek z dniem 1 marca Kaufland stanie się drugim najlepszym pracodawcą w Polsce wśród sieci spożywczych pod względem wysokości płac, co potwierdza pozycję obu firm należących do Grupy Schwarz jako najlepszych pracodawców na rynku.

Co roku w okolicy marca aktualizujemy stawki wynagrodzeń w naszej sieci. Prowadzimy przy tym stałe konsultacje ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników. Staramy się zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy i wynagradzania oraz być pracodawcą pierwszego wyboru dla osób, które poszukują zatrudnienia w handlu detalicznym. Wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Mamy przy tym bardzo rozbudowany system benefitów, z których chętnie korzystają nasi pracownicy – dodaje Małgorzata Ławnik.

Pracownicy objęci są pakietem prywatnej opieki zdrowotnej. Świadczenie to jest w całości finansowane przez pracodawcę. Dodatkowo za niewielką kwotę nasi pracownicy mogą tym świadczeniem objąć również członków swojej rodziny. Dzięki dopłacie pracodawcy do karty MultiSport pracownicy mogą korzystać z obiektów sportowych w całej Polsce. Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych pakietów dla rodziny czy znajomych. Dodatkowo pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie na bardzo korzystnych warunkach. Z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia pracownicy otrzymują także bony i paczki świąteczne. W ubiegłym roku dla przykładu w skład zestawu świątecznego weszły m.in. bony w formie przedpłaconych kart typu pre-paid o wartości do 550 zł. Poza tym pracownicy mogą też skorzystać z urlopu sabbatical, który może potrwać od jednego do trzech miesięcy. Prócz tego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się również o zapomogi z funduszu socjalnego.

REKRUTACJE

W ramach rekrutacji zewnętrznych firma kieruje swoją ofertę nie tylko do doświadczonych osób, lecz także do studentów i absolwentów, którzy mogą skorzystać z Programu Absolwent oraz odbyć staż czy praktykę. Kaufland jest także głównym partnerem Dni Kariery – wydarzenia organizowanego przez jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich jaką jest AIESEC. Podczas licznych wydarzeń w strefie sieci Kaufland studenci i absolwenci różnych uczelni mają szansę m.in. porozmawiać ze specjalistami, którzy na co dzień działają w branży handlowej i dowiedzieć się, jak wyglądała ich początkowa kariera, poznać ich doświadczenie, a także specyfikę samego handlu.

Kaufland Polska obecnie poszukuje pracowników do działów Sprzedaży, Logistyki, Obszarów Centralnych, Zakupu i Administracji. To przede wszystkim oferty pracy do centrali we Wrocławiu, ale także do centrów logistycznych i marketów w całej Polsce.

Wszystkie aktualne oferty pracy dostępne stronie: www.kariera.kaufland.pl. Co więcej strona umożliwia także założenie profilu kandydata, dzięki czemu osoby zainteresowane zatrudnieniem w sieci mogą na bieżąco śledzić pojawiające się oferty.

NAGRODY

W tym roku Kaufland już po raz czwarty został wyróżniony certyfikatem Top Employer Polska 2020, a także po raz drugi otrzymał tytuł Top Employer Europe 2020. Laureaci nagrody to organizacje, które stworzyły i wdrożyły najlepsze praktyki HR. Pracodawcy posiadający ten tytuł zapewniają wyjątkowe miejsca pracy, dzięki strategicznym i przemyślanym działaniom, które tworzą środowisko pracy wzmacniające i rozwijające pracowników. Z kolei w październiku 2019 r. sieć otrzymała także nagrodę WELLPOWER 2019 w ramach pierwszego ogólnopolskiego konkursu dla firm, które realizują projekty z zakresu wellbeing. Za swoje działania Kaufland został wyróżniony w kategorii „Duża firma”.