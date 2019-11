Dookoła inwestycji odcinek Warszawa Okęcie – Radom

Trwa modernizacja ważnej linii kolejowej łączącej Warszawę Okęcie z Radomiem, realizowana w ramach dwóch projektów: „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” oraz “Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C,D,E)”. Inwestycja warta ponad 2 mld. zł jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

O tym, co aktualnie dzieje się na linii opowie Pan Piotr - mieszkaniec Radomia, który postanowił na własną rękę sprawdzić, jak przebiegają prace.

Zachęcamy do lektury!

Zacznijmy od początku. W Radomiu mieszkam od zawsze, a do Warszawy regularnie jeżdżę od kilku lat. Gdy dowiedziałem się o modernizacji, zacząłem się zastanawiać jak teraz będę podróżował do stolicy. Do tej pory najbardziej lubiłem podróż pociągiem, może nie była zbyt szybka, ale mogłem wygodnie czytać, czy popracować. W samochodzie nie wchodziło to w grę. Jednak aktualnie modernizują ten odcinek i wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu pociągów. Część pociągów jeździ trasami zmienionymi, a pozostałe dojeżdżają z Warszawy do Warki, a między Warką a Radomiem wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Nie powiem, jest to całkiem dobrze zorganizowane, ale czekam na powrót pociągów na starą trasę.

Moje sceptyczne podejście do inwestycji trochę się zmieniło, gdy dostałem ostatnio ulotkę, w której przeczytałem, że po zakończonej modernizacji linii kolejowej będzie drugi tor między Radomiem a Warką i pociągi będą jeździć z prędkością do 160 km/h. Podróż z Radomia do Warszawy będzie krótsza, bo najszybszym pociągiem zajmie ok. 60 minut. Dodatkowo, będę miał jeszcze bliżej do pociągu, bo w samym Radomiu mają powstać aż 3 nowe przystanki, w tym jeden niedaleko mojego domu. Ale… że niewierny ze mnie Piotr, to postanowiłem sam zagłębić się w temat i sprawdzić, gdzie są prowadzone prace. Przekonam się, co już jest zrobione a co jeszcze zostało do zrobienia.

Dowiedziałem się, że modernizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. linia kolejowa jest jedną z najważniejszych w kraju. Łączy Warszawę Zachodnią z Krakowem Głównym i liczy 316,5 km długości. Prace na odcinku łączącym Warszawę Okęcie z Radomiem obejmują m.in. budowę nowego toru między Warką a Radomiem, modernizację torów na 100 km odcinku, budowę nowych i przebudowę istniejących stacji i przystanków kolejowych, budowę i modernizację wiaduktów i mostów oraz przejazdów kolejowo-drogowych.

Czas na konkrety, czyli co PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. robią w ramach modernizacji?

- budują drugi tor na odcinku Warka-Radom

- modernizują 200 km. torów i sieci trakcyjnej

- budują 3 i modernizują 16 przystanków kolejowych

- modernizują 7 stacji kolejowych

- dostosowują stacje i przystanki kolejowe do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się

- budują 4 i modernizują 2 wiadukty kolejowe

- budują 1 i modernizują 2 wiadukty drogowe

- budują i modernizują przejścia podziemne

- modernizują 42 przejazdy kolejowo-drogowe

- przebudowują urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Pasażerowie i mieszkańcy już dużo zyskali, ale wymierne efekty będą po zakończeniu wszystkich prac… czas powiedzieć SPRAWDZAM!

Edit: Znalazłem jeszcze taką informację, pewnie okaże się dla części z was przydatna:

Dzień 1: Odcinek Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy - Warka

Podróż – czas start!

Podróż rozpocząłem w Warszawie, bo akurat wracałem ze szkolenia w stolicy. Wyruszyłem z Okęcia i podążałem w stronę Czachówka. Prace na tym odcinku są na ukończeniu. Zobaczcie, co się zmieniło.

Przebudowane zostały 3 stacje i 6 przystanków. Perony zostały wyposażone w ławki, długie wiaty oraz system informacji pasażerskiej. Za sprawą ułatwień, takich jak pochylnie czy ścieżki naprowadzające poruszanie się po obiektach jest także dużo łatwiejsze dla osób o ograniczonej mobilności, niedowidzących i niewidomych. Na perony pasażerowie dostaną się wygodnymi i bezpiecznymi przejściami nad, pod lub w poziomie torów. Na 11 przejazdach kolejowo-drogowych wymieniono nawierzchnię i zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym i, jak udało mi się ustalić podczas krótkiej rozmowy z pracownikiem PLK, to poprawiło na nich bezpieczeństwo. Na długości ok. 26 km zamontowano nową sieć trakcyjną i tory a także 101 rozjazdów kolejowych.

Ale słowa, słowa, słowa… zobaczcie sami! Udało mi się zrobić kilka dobrych zdjęć, które możecie zobaczyć na dole strony.

Ruszając w dalszą podróż, pomyślałem, że na odcinku Czachówek Południowy – Warka zastanę jeszcze duży plac budowy… a tu spokój. Wschodnia połowa jest już gotowa i odnowiona, a pociągi kursują zgodnie z rozkładem. Napiszę w skrócie, co zobaczyłem, bo nagrałem dla Was krótki film. Sami ocenicie.

W ulotce przeczytałem, że trwają prace na 2 stacjach (Chynów i Warka) oraz 4 przystankach (Sułkowice, Krężel, Michalczew, Gośniewice). W Chynowie rozmawiałem przez chwilę z jednym z mieszkańców poruszającym się na wózku inwalidzkim, przyznał że po zakończonych pracach będzie mógł sam dostać się na peron, a teraz ktoś musi mu pomagać.

A właśnie, zapomniałbym! PLK w Warce już niedługo rozpocznie budowę nowego wiaduktu na ul. Lotniczej (w ciągu drogi DW 731) w kierunku Białobrzegów. Podpytałem mieszkańców i faktycznie, oni też widzą konieczność zmian w tym miejscu. Po zakończeniu budowy na pewno komunikacja będzie sprawniejsza i bezpieczniejsza.

Łapcie filmik!