Dorota Szelągowska udostępniła nowe zdjęcie na Instagramie. Sprawdź, co u niej słychać

Gdy miałam kilka lat, żyłam w świętym przekonaniu, że moja mama umie czarować. Kiedyś o mało nie pobiłam się o to z koleżankami. Powiedziały, że, straszna ze mnie kłamczucha. Potem, gdy trochę podrosłam, byłam na nią zła. Jak mogła mnie tak oszukać i pozwolić mi się ośmieszyć na podwórku?!. O jaka byłam głupia! Dziś znowu bym się o to mogła bić. Czaruj Mamo- kocham Cię ❤️ @katarzynagrochola_official

Okazuje się, że moja ekipa nie tylko potrafi doprowadzić mnie do łez ze śmiechu. Potrafią też wzruszyć :) Nie przegapcie dzisiejszego odcinka @totalneremontyszelagowskiej o 21:30 w @tvn.pl ❤️❤️❤️

Kuchnia i łazienka w mikromieszkaniu z wczorajszego odcinka @totalneremontyszelagowskiej - po prawej stronie w kuchni jest wysoka zabudowa (zmieściła się nawet szafa), a w ciągu kuchennym ukryliśmy pralkę. W łazience wspomnienie starej podłogi w formie obrazu dyi. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów to już niedługo wszystko pojawi się na moim blogu ❤️😘❤️

Niecałe 20m2 - to naprawdę było wyzwanie! Ale od tego są @totalneremontyszelagowskiej Uwierzcie, że najczęściej to właśnie te mikromieszkanka sprawiają najwiecej trudności - zdecydowanie łatwiej ogarnąć nam w tydzień 50 niż 19 m2. Dlaczego? Bo nie chodzimy sobie po głowach, jedna praca nie blokuje drugiej, a @marikaolimpia może wieszać zasłony j ustawiać kwiatki, kiedy np. łazienka jest jeszcze malowana, a w kuchni szlifują blaty 😂 Ale było warto ❤️❤️❤️ Jak Wam się podobał odcinek? PS szczegóły jak zwykle jutro na moim blogu - wszelkie odpowiedzi na pytania co, skąd :) link w bio. Całusy

