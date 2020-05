Dr Irena Eris z DB Schenker dla medyków. Jesteśmy razem. Pomagamy

Zespół przedstawicieli medycznych Dr Irena Eris od połowy marca przekazywał kosmetyki personelowi na oddziałach szpitalnych. „Celem było wsparcie, w obecnym, niezwykle trudnym okresie osób, które na co dzień mierzą się z problemem koronawirusa na pierwszej linii frontu. Przekazaliśmy kremy do rąk m.in. dla lekarzy, oddziałowych, pielęgniarek, co jest niezbędne przy ciągłym stosowaniu intensywnej dezynfekcji”, wyjaśnia Joanna Łodygowska, Szef Działu Komunikacji z Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris.

Operator logistyczny postanowił włączyć się w akcję organizowaną przez firmę Dr Irena Eris i pokrył koszty transportu ponad 55 tys. sztuk kosmetyków wartych blisko 1,5 mln złotych. Wśród środków przekazywanych szpitalom i służbom medycznym były kremy do pielęgnacji dłoni, żele służące do mycia czy kremy nawilżające. Oddziały pediatrii, neonatologii i dermatologii otrzymały także emolienty – preparaty do pielęgnacji skóry dla pacjentów. Działania realizowane są w ramach akcji prowadzonej przez Dr Irena Eris „Jesteśmy razem. Pomagamy”.

DB Schenker odbierał produkty z magazynu Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris i dostarczał je do placówek medycznych na terenie całego kraju, realizując również usługę wniesienia, oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

„Kiedy nasz klient, Dr Irena Eris, zaproponował nam udział w akcji wspierającej szpitale i placówki medyczne, zdecydowaliśmy się na wsparcie projektu, bo w tych trudnych chwilach wzajemna pomoc i współpraca partnerów biznesowych są kluczowe. My lubimy pomagać i mamy w tym długą tradycję. Właśnie startują 24 projekty w ramach kolejnej edycji naszego programu wolontariackiego Czas Pomagania”, mówi Piotr Zborowski CEO klastra Europy Północno-Wschodniej DB Schenker.