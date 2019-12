Dwie pary zagrają w finałowym odcinku sezonu! ["Postaw na milion", odc 12]

[patronat NaM]

W sobotę, podczas ostatniego odcinka sezonu teleturnieju "Postaw na milion" o główną wygraną powalczą dwie pary: bliźniaczki z Lublina oraz tata z synem. Komuś uda się zdobyć główną nagrodę? Przekonamy się już w sobotę.

Patrycja Pycka i Dominika Pycka

Od przedszkola do liceum zawsze chodziły do jednej klasy. Rozdzieliły się dopiero na studiach. Patrycja wybrała kierunek artystyczny. Chodzi do Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania. Studiuje fotografię, ale również rozwija swoje pasje związane z malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Dominika wybrała prawo. Uwielbia też modę, interesuje się różnymi trendami. Obie należą do Akademickiego Klubu Jeździeckiego, o którym opowiadała im starsza siostra. Uwielbiają jazdę konną, ale również opiekę nad końmi. Patrycja marzy o tym, żeby w przyszłości zostać ilustratorką, Dominika chciałaby być adwokatem. Pieniądze z wygranej chciałyby przeznaczyć na wykup ziemi, na której znajduje się ich ukochany klub jeździecki.