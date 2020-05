Dzięki akcji #Podwójnamocpomagania szpitale w Polsce otrzymają ponad 5 mln. zł!

Akcja #Podwójnamocpomagania zakończyła się 30 kwietna br. Dzięki wielkiemu sercu Klientów Santander Bank Polska i innych darczyńców oraz zaangażowaniu samego banku i jego pracowników na specjalnie utworzone konto Fundacji Santander wpłynęło 3 090 605,86 mln zł.

– Zanotowaliśmy ponad 15.5 tysiąca wpłat. Średnio, jedna osoba przekazała na rzecz akcji około 100 zł., a jeden ze wspaniałych darczyńców przekazał jednorazowo aż 20 tys. zł. Dziękujemy za każdą wpłaconą złotówkę. Cieszymy się z efektu jaki przyniosła nasza akcja. Powszechna mobilizacja i poczucie wspólnoty są w dzisiejszych czasach wyjątkowo ważne, a jeśli dzięki temu razem potrafimy zrobić coś dobrego dla innych, to już prawdziwy sukces i powód do dumy – komentuje Marzena Atkielska, Prezes Fundacji Santander Bank Polska.

Zebraną kwotę dodano do przekazanej już wcześniej przez bank darowizny w wysokości 2 mln zł. na pomoc szpitalom i dzięki temu do wybranych szpitali w całej Polsce przekazane zostaną środki na zakup m.in. maseczek, kombinezonów, respiratorów, pomp tlenowych i inny sprzęt niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów podczas pandemii Covid-19.

Cała zebrana od początku marca kwota, czyli ponad 5 mln zł. zostanie przekazana do 23 szpitali:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1 Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. kontradmirała prof. Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 11 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18 Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, ul. Polna 33 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, ul. Wołowska 137 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ul. Szaserów 128 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213 Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4 SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, ul. Fabryczna 27 Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, ul. Niepodległości 44 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72 Wojewódzki Szpital Zespolony-Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu, ul. Z. Krasińskiego 4/4a Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Marszałka. Józefa Piłsudskiego 11 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Gen. Kniaziewicza 1/5

Pierwsze sprzęty zakupione ze zbiórki dotarły już do szpitali. Santander Bank Polska odpowiedział na pilne wezwanie z prośbą o pomoc z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i na ręce Piotra Pobrotyna, dyrektora placówki przekazał trzy najwyższej klasy respiratory. W ich oficjalnym przekazaniu uczestniczył Arkadiusz Przybył, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska. Zakupione przez bank respiratory staną się częścią wyposażenia nowego, utworzonego właśnie pododdziału w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (USK). Pododdział stanowić będzie zabezpieczenie dla regonu w leczeniu pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową spowodowaną wirusem SARS-CoV2.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję. Nasi klienci, pracownicy i przyjaciele mają wielkie serca. Dzięki wrażliwości i mocy współpracy, z naszym dodatkowym wsparciem, zebraliśmy środki na zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenie oddziałów ratujących życie. Jestem dumny, że razem pomagamy codziennym bohaterom – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i całemu personelowi medycznemu – powiedział Arkadiusz Przybył, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska

Za zaangażowanie w akcję, w krótkim wideo, podziękował darczyńcom również nowy ambasador Santander Bank Polska, Marcin Dorociński:

Nie jest to jednak koniec zaangażowania Santander Bank Polska i Fundacji Santander w akcje pomocowe. W całej Polsce od ponad miesiąca wolontariusze fundacji szyją maseczki, które są sukcesywnie przekazywane do szpitali, placówek medycznych oraz do pracowników oddziałów banku, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. Fundacja Santander kupiła materiały (bawełna, flizelina, guma) niezbędne do uszycia ponad 13 tysięcy maseczek. Trafiły one m.in. do SP ZOZ w Kępnie, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu oraz do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

Produkcja maseczek cały czas trwa, będą one dostarczane potrzebującym organizacjom na terenie całej Polski. Ponadto Fundacja kupiła 2 pralkosuszarki, które zostały przekazane ratownikom medycznym w Radzionkowie i Krotoszynie.