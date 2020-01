Dzień Babci i Dziadka z Kaufland

Dzień Babci w Polsce

W 1964 roku na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” pojawił się pomysł, aby uhonorować babcie, a już rok później ideę tę podchwycił i spopularyzował „Express Poznański”. 21 stycznia 1965 roku na deskach Poznańskiego Domu Kultury występowała gościnnie Mieczysława Ćwiklińska – znana gwiazda kina i teatru obchodziła wtedy swoje 85 urodziny. Właśnie przy tej okazji Redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła jej tort i kwiaty, a dzień później opublikowała na ten temat obszerny artykuł, ustanawiając tym samym ten dzień - Dniem Babci. Tradycja ta została podtrzymana przez "Express Wieczorny", a później rozpowszechniła się na całą Polskę. Zwyczaj obchodzenia Dnia Dziadka narodził się dopiero w latach 70. Telewizja Polska zorganizowała konkurs na ustalenie daty takiego dnia w kalendarzu. Początkowo Dzień Dziadka miał być świętowany w dniu urodzin Mieczysława Fogga, czyli 30 maja, ale ta data się nie przyjęła. Ostatecznie Dniem Dziadka ustanowiono 22 stycznia, dzień po Dniu Babci [1].

A jak honoruje się Babcie i Dziadków w innych krajach?

We Francji dzień dedykowany babciom obchodzony jest od 1987 roku i jest świętem ruchomym – przypada na pierwszą niedzielę marca. Wywodzi się z północy kraju, gdzie bardzo popularnym napojem była tzw. Kawa Babci, czyli Café Grand'Mère. Właściciele delikatesów, w których sprzedawana była ta kawa, organizowali konkursy na najpiękniejsze laurki i życzenia dla babć oraz spotkania przy ciastku i – oczywiście – kawie. Mimo czysto komercyjnego pochodzenia dzień ten zyskał ogromną popularność i od ćwierć wieku Święto Babci obchodzi się w całej Francji.

W USA i Kanadzie odpowiednikiem Dni Babci i Dziadka jest Narodowy Dzień Dziadków. To święto zostało oficjalnie ustanowione przez ówczesnego prezydenta, Jimmy’ego Cartera, na pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które Kanadyjczycy i Amerykanie obchodzą w pierwszy poniedziałek września. Dzień Dziadków ma swój oficjalny hymn – „A Song For Grandma and Grandpa”: („Piosenka dla babci i dziadka”) oraz symbol – niezapominajkę [2].

W Japonii ludzi starszych traktuje się z bardzo dużym szacunkiem - Japończycy nie obchodzą co prawda Dnia Babci czy Dnia dziadka, ale od 1966 roku 15 września świętują Dzień Szacunku dla Wieku [3].

