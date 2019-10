Eko od dziecka, czyli lekcja ekologii dla przedszkolaków

Aż 38% osób przebadanych przez CBOS uważa, że zmiany klimatyczne już teraz znacząco wpływają na życie ludzi w Polsce. Kolejnych 28% ankietowanych sądzi, że stanie się tak w ciągu kilkunastu najbliższych lat (1). Z kolei 43% uczestników „Badania postaw ekologicznych” ING Banku Śląskiego uważa, że dzieci i młodzież mają większą wiedzę na temat ekologii i działań na rzecz ochrony środowiska niż dorośli (2). O tym, że świadomość na temat ochrony środowiska warto kształtować już od najmłodszych lat, jest przekonana sieć Kaufland, która zachęca przedszkola do udziału w projekcie „Eko od dziecka”.

Eko-edukacja od małego

W ramach akcji przeszkoleni pracownicy sieci Kaufland odwiedzają przedszkola i prowadzą warsztaty na temat ekologii i dbania o środowisko. Udział placówek jest bezpłatny, a w zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Zajęcia odbywają się w grupach liczących ok. 20 osób, dzięki czemu wszystkie dzieci aktywnie biorą w nich udział. Dotychczas pracownicy Kauflandu odwiedzili już 5 przedszkoli, a w warsztatach uczestniczyło łącznie niemal 200 dzieci.

Celem projektu jest poprawa świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród najmłodszych. Wierzymy, że uczenie troski i odpowiedzialności za środowisko od najmłodszych lat przyniesie wymierne skutki dla otoczenia w przyszłości – mówi Agnieszka Kotlińska, ekspert ds. CSR w sieci Kaufland Polska.

Wciągające warsztaty

Projekt „Eko od dziecka” został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich zakończy się w styczniu 2020 r., a drugi potrwa od lutego do czerwca przyszłego roku. W ramach akcji pracownicy Kaufland planują odwiedzić 8 miast w całej Polsce, przeprowadzając zajęcia w kilkudziesięciu przedszkolach dla ok. 600 dzieci. Sieć zdecydowała się na formę warsztatową, by w jak największym stopniu zaangażować dzieci, rozbudzić ich ciekawość i wykorzystać ich kreatywność.

Każdy warsztat jest podzielony na trzy bloki tematyczne. W ramach pierwszego z nich dzieci poznają interaktywną bajkę o pikniku w lesie, z której dowiadują się o znaczeniu segregacji śmieci dla środowiska. W kolejnym bloku mogą same nauczyć się prawidłowego sortowania odpadów do kolorowych pojemników, a zajęcia zamyka wspólne malowanie toreb wielokrotnego użytku, będących ekologiczną alternatywą dla plastikowych jednorazówek.

Konkurs dla małych ekologów

Ostatnia część warsztatu łączy się ze specjalnie przygotowanym konkursem. Zadaniem uczestników zabawy jest przedstawienie na torbie dziecięcego pomysłu na dbanie o środowisko. Zdjęcia toreb rodzice dzieci uczestniczących w warsztatach mogą przesyłać na specjalny adres. Konkurs będzie miał dwie odsłony – rozstrzygnięcie pierwszej z nich przewidziano na styczeń 2020 r. Na autora najlepiej ocenionej pracy każdej odsłony konkursu czeka nagroda niespodzianka o wartości 1000 zł.



Projekt „Eko od dziecka” to element szerszej strategii CSR Kaufland pt. „Działanie robi różnicę. Obejmuje ona m.in. szereg działań na rzecz zwiększania świadomości na temat ochrony środowiska naturalnego, a także działania związane z propagowaniem zdrowego odżywiania czy promocji polskich produktów.