Ekspresy ciśnieniowe - który model warto mieć w swojej kuchni? Przegląd wyposażenia kuchennego

Rodzaje ekspresów ciśnieniowych

Ekspres ciśnieniowy to świetne rozwiązanie dla miłośników kawy, którzy chcą ją parzyć w domu podobnie jak w kawiarni. Dzięki temu urządzeniu można przygotować wyśmienitą kawę dla siebie i bliskich. Jakie rodzaje ekspresów ciśnieniowych można znaleźć i który może być najlepszy dla Ciebie? Sprawdźmy to!

Ekspres kolbowy to rodzaj ekspresu ciśnieniowego, który posiada specjalną kolbę, do której wsypujemy i ubijamy zmieloną już kawę. Te urządzania posiadają pojemnik na wodę, który trzeba uzupełniać. Dodatkowym wyposażeniem może być dysza do spieniania mleka, aby stworzyć pyszne cappuccino, americano czy latte macchiato.

Ekspresy automatyczne to urządzenia, które bardzo ułatwiają zaparzenie doskonałej kawy. Do oznaczonego pojemnika wystarczy wsypać kawę w ziarnach lub zmieloną, jeśli ekspres nie posiada wbudowanego młynka, wybrać określony rodzaj kawy i poczekać, aż będzie ona gotowa. Tego typu ekspresy mogą mieć podstawową funkcję parzenia espresso lub całego wachlarza różnych rodzajów kaw. Dodatkowym wyposażeniem będzie praktyczny spieniacz do mleka.