Fotel gamingowy - na co należy zwrócić uwagę przed zakupem?

Recenzja gry Mafia: Edycja Ostateczna. Oferta nie do odrzucenia dla fanów oryginału. Remake z niewielkimi wadami

Mafia: Definitive Edition (po polsku: "Edycja Ostateczna") robi wszystko to, co robić powinna. Developerzy z Hangar 13 wykonali swoją robotę profesjonalnie, elegancko i bez przesadnych sentymentów – niczym mafiozi kina gangsterskiego ubrani w garnitury i wyposażeni w Tommy Guny. Fani oryginału powinni być zachwyceni, na nieliczne wady tego podejścia mogą natomiast narzekać nowi gracze, przyzwyczajeni do obecnych standardów gier w otwartym świecie. Jeżeli należysz do tej drugiej grupy, koniecznie przed zakupem sprawdź wady i zalety tego remake'u. Co Mafia robi wspaniale, co robi dobrze, a co mogłaby zrobić lepiej? Zapraszamy do naszej recenzji!