Gala French Touch, czyli wielkie widowisko z Carlą Bruni na czele. Tak świętowano polsko-francuską przyjaźń

Gala French Touch 2021 w TVP2

28 października telewizyjna Dwójka pokazała niezwykłe widowisko, będące hołdem dla polsko-francuskiej przyjaźni, czyli galę French Touch. Telewizyjny show, który łączy w sobie elementy koncertu, musicalu, kabaretu i pokazu mody poprowadzili Agata Konarska i Tomasz Kammel. Tegoroczną galę otworzył i zakończył pokaz teatralny Paradise Latin.

Gala French Touch to zwieńczenie obchodów dni francuskich w Polsce, których celem jest przybliżenie Polakom francuskiej kultury, mody, kuchni i specyfiki lokalnych produktów. To także inicjatywa mająca na celu zacieśnianie przyjacielskich więzi między Polską a Francją oraz budowę mostów łączących oba państwa, opartych na mocnych fundamentach szeroko pojętej kultury.

W kulturalno-muzycznym wydarzeniu wzięli udział artyści z Francji i Polski. Na deskach Teatru Wielkiego błyszczeli: Kendji Girac, który zaśpiewał "Color gitano" i "Andalouse", Carla Bruni zachwyciła wszystkich śpiewając "Quelqu'un m'a dit" i "Quelque chose", a także Imany, która wykonała "You will never know" i "Wonderful life". Przed publicznością zgromadzoną w Teatrze Wielkim oraz przed telewizorami wystąpili również: Roksana Węgiel, Cleo, Reni Jusis, Dawid Kwiatkowski i Rafał Brzozowski.