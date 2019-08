Gorąco? Sprawdź jaki wentylator będzie dla Ciebie idealny.

Uczeni nie pozostawiają złudzeń – wysokie temperatury w Polsce będą gościć coraz częściej. Choć ostatnie tygodnie pozwoliły odetchnąć, to upały powróciły, nie należy również liczyć, że w kolejnym roku będą dla nas bardziej łaskawe. Dlatego już teraz możemy poznać sposoby na poprawę samopoczucia w letnie dni. Jeżeli nie chcemy rujnować budżetu oraz ścian instalacją klimatyzacji, czy też nie mamy zaufania do przenośnych klimatyzatorów, to najlepiej postawić na sprawdzone rozwiązanie. Najlepiej od godnej zaufania marki, która posiada w swojej ofercie wiele modeli wentylatorów – Stadler Form. Firma ta przedstawia podstawowe informacje, które pomogą wybrać odpowiedniego towarzysza na gorące dni.

Z uwagi na budowę wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje wentylatorów:

• Biurkowe. Jak sama nazwa wskazuje zostały zaprojektowane tak, aby można było postawić je na biurku i dawać ochłodę osobom, które znajdują się w pobliżu. Charakteryzują się kompaktowymi wymiarami, mogą mieć możliwość regulacji kąta przepływu powietrza,

• Podłogowe. Ich działanie jest identyczne jak w przypadku modeli biurkowych – za rozprowadzenie powietrza odpowiadają łopatki wirującego śmigła. Ich większe gabaryty sprawiają, że będą efektywnie działać w większych pomieszczeniach. Wentylatory podłogowe mogą posiadać szereg przydatnych funkcji jak regulacja osi obrotu czy tryb oscylacyjny. Przed zakupem sprawdź, czy posiadają stabilną podstawę,

• Kolumnowe. W ich przypadku za wprawienie powietrza w ruch odpowiada pojedynczy, przymocowany pionowo do podstawy wirnik. Dzięki temu kolumna, w której jest wentylator osadzony, może być smukła i nie zajmuje wiele miejsca. Gdy posiada tryb oscylacyjny pozwala równomiernie rozprowadzić powietrze w pomieszczeniu.

Jeżeli chcemy wybrać odpowiednie dla nas urządzenie, powinniśmy przed zakupem sprawdzić następujące aspekty:

• Wielkość pomieszczenia, w którym urządzenie pracuje efektywnie. Znajdziemy je w opisie produktu,

• Rodzaj pomieszczenia, w którym wentylator będzie pracował – w biurze najlepiej sprawdzi się wentylator biurkowy, a w pokoju dziecka taki, którego wiatrak znajduje się wysoko lub kolumnowy,

• Możliwości regulacji przepływu powietrza – przykładowo tryb oscylacyjny pomaga równomiernie rozprowadzić powietrze w pomieszczeniu. Z kolei w trybie tzw. naturalnej bryzy (np. w Stadler Form Peter) do ruchu oscylacyjnego dochodzi zmienne natężenie podmuchu, co pozwala uniknąć męczącego, monotonnego wiatru,

• Udogodnienia, takie jak pilot zdalnego sterowania, ułatwiają obsługę urządzenia, a niekiedy pozwalają na skorzystanie z funkcji dodatkowych jak np. timer,

• Funkcje, takie jak timer umożliwiający ustawienie czasu, po którym urządzenie ma samoczynnie się wyłączyć,

• Warto sprawdzić to, czy urządzenie będziemy mogli łatwo wyczyścić. Dlatego dobrze jest zweryfikować dostęp do śmigieł wiatraka czy możliwość zdemontowania i umycia filtra wlotu powietrza w przypadku modeli kolumnowych,

• Wszelkiego rodzaju usprawnienia, które wpływają na komfort użytkowania. Na przykład wentylator Stadler Form Tim może korzystać z zasilania kablem USB, z komputera lub dołączonego do zestawu powerbanku o dużej pojemności.

• Bardzo ważnym parametrem jest poziom wydawanego przez wentylator hałasu. Jego głośność w najwyższym ustawieniu nie powinna przekroczyć 60 dB.

Osobną kwestią jest jakość wykonania urządzenia, którą możemy ocenić już w sklepie. Takie aspekty jak użyte materiały oraz spasowanie elementów pozwolą nam ocenić trwałość. Każdy z nas chce przecież, aby wentylator służył długo i bez usterek takich jak np. znane z tanich urządzeń pykanie w trybie oscylacyjnym. Warto zwrócić też uwagę na design, w końcu urządzenie powinno być atrakcyjne wizualnie, skoro przez letnie miesiące będzie często używane. Szwajcarska marka Stadler Form otrzymała wiele wyróżnień za wzornictwo produktów, łącznie z tymi najbardziej prestiżowymi jak Red Dot czy iF design. W gamie jej wentylatorów znajdziemy zaprojektowane w stylistyce retro modele Charly, elegancki model Otto w obudowie z naturalnego drewna bambusowego czy nowoczesne Tim i Peter. W przypadku wentylatorów Q – zainspirowanych kształtem litery, możemy natomiast wybierać z kilku kolorów stalowej obudowy – czarnego, srebrnego i jagodowego, aby nadać wnętrzu charakteru.

