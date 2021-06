Grille ogrodowe. Jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę? Przewodnik

Zastanawiasz się, jaki grill ogrodowy wybrać, aby móc cieszyć się grillowaniem na świeżym powietrzu? Dobór odpowiedniego grilla do ogrodu wcale nie musi być trudny, wystarczy zastanowić się, jakie są oczekiwania wobec tego urządzenia. Sezon grillowy rozpoczyna się już wraz z nadejściem pierwszych ciepłych, wiosennych dni. W powietrzu zaczyna unosić się zapach grillowanych potraw i przydomowe ogródki oraz działki zaczynają zapełniać się znajomymi i rodziną. Grillowanie to nie tylko sposób na przyrządzenie smacznych posiłków, ale również czas spędzony z bliskimi na świeżym powietrzu. Sprawdźmy, jakie grille ogrodowe są dostępne i ich parametry.

Rodzaje grillów ogrodowych: grill gazowy Grill gazowy zyskał bardzo dużą popularność w ostatnich latach. Można znaleźć różne rozmiary grilla gazowego, którego bez problemu dopasujemy do naszych potrzeb. Ten rodzaj grilla jest zasilany gazem ziemnym lub propanem. Do rozpalenia grilla gazowego nie potrzebujemy węgla ani rozpałki. Grill szybko się rozgrzewa i jest gotowy do pracy. Możemy regulować temperaturę grillowania i dopasowywać ją do określonych potraw, które chcemy wrzucić na ruszt. Jedzenie grillowane jest w sposób równomierny, co zdecydowanie wpływa na jego smak. Grill gazowy jest łatwy w czyszczeniu i konserwacji. Często wyposażony jest w kółka, aby móc go swobodnie transportować w określone miejsce. Grill gazowy może posiadać również wbudowany praktyczny blat, na którym będzie czekać jedzenie przygotowane do grillowania. Ten typ grilla jest droższy od tradycyjnego, jednak jest to inwestycja, która zwraca się w krótkim czasie.

Rodzaje grillów ogrodowych: grill węglowy Grill węglowy jest jednym z najbardziej popularnych urządzeń ogrodowych. Jest to klasyczny model, o którego zaczęła się moda na grillowanie. Można go zobaczyć prawie w każdym ogrodzie i na działce. Najczęściej potrzebujemy do niego węgla drzewnego, brykietu lub drewna z drzew owocowych, aby go rozpalić. Niektórzy używają również podpałki w formie płynnej lub stałych kostek. Grill węglowy występuje w różnych rozmiarach oraz z dodatkowymi udogodnieniami. Może mieć wbudowaną pokrywę, która zapewni równomierny przepływ ciepła. Mogą to być również praktyczne kółka pomagające w transporcie oraz blat, na którym można postawić przygotowywane potrawy. Rodzaje grillów ogrodowych: grill elektryczny

Grill elektryczny ma bardzo wielu zwolenników, ze względu na swoją funkcjonalność. Aby przygotować na nim potrawy z grilla w ogrodzie wystarczy posiadać przedłużacz, aby podłączyć go do prądu. Grill elektryczny szybko się nagrzewa i nie wydziela dymu. Istnieje wiele rozmiarów tego urządzenia i każdy może wybrać coś dla siebie. Grill elektryczny posiada najczęściej regulację temperatury, zbiornik na tłuszcz i możliwość zdemontowania płyt, aby je w całości wyczyścić. Grill elektryczny może również posiadać dodatkowe blaty do przygotowania posiłków oraz akcesoria w zależności od danego modelu. Ten rodzaj urządzenia to doskonały grill ogrodowy, na którym przygotujemy zdrowe i pyszne jedzenie.