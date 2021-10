Gry na konsole PS, Xbox i Nintendo na promocjach z okazji Black Friday 2021. Zobacz nasz przegląd

Black Friday 2021: gry na konsole PS

Playstation to konsola do gier, która produkowana jest przez markę Sony. W Europie PS pojawiło się w 1995 roku, a w Polsce w 1996 roku. Jakie gry na konsole PS warto kupić na przecenach z okazji Black Friday 2021? Nie można zaprzeczyć, że bardzo popularną grą jest Gran Turismo i polega na wirtualnych wyścigać samochodowych. W grze można mieć dostęp do prawie kilkuset modeli samochodów. Podlegają one tuningowi, aby móc wygrywać kolejne wyścigi. Jest to gra zarówno jednoosobowa oraz wieloosobowa. Świetnie sprawdzi się na domowe imprezy w gronie przyjaciół lub rodziny. Może umilić każdy nudny wieczór i dostarczy pozytywnego skoku adrenaliny.