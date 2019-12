Niezależnie od pogody za oknem, grudzień to miesiąc, w którym myślimy głównie o Świętach Bożego Narodzenia. Gwiazdka tuż za rogiem, więc najwyższy czas zaplanować tegoroczne menu na świąteczny stół. A może w tym roku zaskoczyć naszych gości? Obok tradycyjnych dań, na które czekamy cały rok, proponujemy pyszną zupę grzybową w wigilijnej odsłonie – z dodatkiem pulpetów rybnych!

Co pojawi się na wigilijnych stołach Polaków? Jak zawsze na pewno nie zabraknie pierogów z kapustą i grzybami, karpia, ryby po grecku, sałatki jarzynowej i barszczu z uszkami. To tradycyjne potrawy, które są nieodłączną częścią wspólnej kolacji 24 grudnia. Jednak każdą tradycję warto czasem odświeżyć, zwłaszcza jeśli proponowane kulinarne rozwiązanie z pewnością zachwyci całą rodzinę. A fanów grzybowej nie brakuje!

Miłośnicy grzybobrania mieli w tym roku szansę zgromadzić naprawdę pokaźne zbiory. Tegoroczny sezon trwał wyjątkowo długo i cieszył się ogromną popularnością. Polskie lasy obfitowały w borowiki, kurki, prawdziwki i podgrzybki, a grzybiarze tłumnie wybierali się w jesienne weekendy na wycieczki do lasu. Kto nazbierał pełne kosze i ususzył grzyby – ma teraz znakomitą okazję, by je wykorzystać. Ich intensywny smak i zapach nada potrawom wyjątkowego charakteru. Nie może ich zabraknąć na wigilijnej kolacji!

Nasza propozycja na wykorzystanie jesiennych grzybowych zapasów to wigilijna zupa grzybowa. Będzie stanowić doskonałe towarzystwo dla czerwonego barszczu i urozmaici świąteczne menu. A jest to grzybowa w wersji typowo wigilijnej, bo z dodatkiem rybnych pulpetów. Jej wspaniały smak dopełni makaron Lubella Jajeczna, który wygląda i smakuje jak domowy. To nieodłączny dodatek do zup, zwłaszcza przy tych okazjach, które łączą pokolenia przy rodzinnym stole. Gwarantujemy, że będą dokładki!

Poznaj przepis na zupę grzybową z pulpetami rybnymi

Zupa grzybowa z pulpetami rybnymi

Składniki na zupę (6–8 porcji)

⁃ 1 opakowanie makaronu Lubella Jajeczna Wstążki

⁃ 40 g grzybów suszonych

⁃ 6 dużych marchewek

⁃ 3 średnie pietruszki

⁃ 1 średni seler

⁃ 1 duży por

⁃ 3 szalotki

⁃ 3 listki laurowe

⁃ 5 kulek ziela angielskiego

⁃ 3 łyżki oleju

⁃ 2 łyżki masła

⁃ śmietana 30%

⁃ sól, pieprz

⁃ natka pietruszki lub koperku

Składniki na pulpety

⁃ 400 g jasnej ryby (np. filety z morszczuka, mintaja)

⁃ 1 jajko L

⁃ 4 łyżki bułki tartej

⁃ 1 łyżka mąki pszennej

⁃ 1 łyżka przyprawy do ryb

⁃ 1 łyżka majeranku

⁃ 2 duże ząbki czosnku

⁃ sól, pieprz

Wykonanie

1. Dzień wcześniej namocz grzyby. W tym celu grzyby przełóż do miski, zalej 0,5 litra wody.

2. Marchewkę, pietruszkę, seler, por obierz, przełóż do garnka, dodaj ziele angielskie, listki laurowe. Przelej namoczone grzyby wraz z płynem. Zalej 3 litrami wody. Gotuj około 40 minut.

3. Szalotkę obierz, pokrój w kostkę.

4. Przecedź wywar. Wybierz grzyby.

5. Na patelni rozgrzej olej, dodaj szalotkę i mieszając zeszklij ją.

6. Dodaj do szalotki grzyby i smaż całość 4–5 minut, mieszając.

7. Połącz wywar warzywno-grzybowy z zawartością patelni.

8. Dodaj do zupy masło i dopraw solą i pieprzem do smaku.

9. Przygotuj pulpety. Rybę pokrój w bardzo drobną kostkę. Dodaj jajko, mąkę, bułkę tartą, przyprawy oraz starty czosnek. Wszystko dokładnie wymieszaj i odstaw na 15 minut. Po tym czasie uformuj małe pulpety. Zagotuj 3 litry wody w garnku. Dodaj 1 łyżeczkę soli, wrzuć pulpety i na małym ogniu gotuj je 5 minut. Odcedź.

10. Podawaj zupę z pulpetami oraz makaronem.