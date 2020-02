Idealny prezent na walentynki? Tylko od Plantwear!

Święto zakochanych coraz bliżej, a Ty wciąż nie masz pomysłu na prezent dla swojej drugiej połówki? W tegoroczne walentynki zakochajcie się w drewnie!

Wiesz, że w Plantwear każdy produkt jest wyjątkowy? To dlatego, że nie ma dwóch takich samych kawałków drewna! Twoja bransoletka, kartka czy zegarek są jedyne w swoim rodzaju i masz pewność, że nikt na świecie nie ma dokładnie takiego samego modelu jak Ty. Brzmi zachęcająco, prawda? Zobacz propozycje najlepszych prezentów walentynkowych od Plantwear!

Wyślij kartkę na walentynki i zaskocz swoją drugą połówkę!

Co powiesz na klasyczny upominek walentynkowy w niebanalnej, oryginalnej formie? Drewniana kartka z Twoimi życzeniami i bransoletkami to zachwycający prezent dla Was obojga! Plantwear stawia na dzielenie się miłością, dlatego zaprojektowali aż 4 różne wzory dla zakochanych.

Puzzle dla najlepiej dobrej pary na świecie. Wilki dla wszystkich, którzy wierzą w symbole. Ptaki, dla miłośników abstrakcyjnych wzorów i inicjały dla par, które wybierają proste, eleganckie dodatki. Bransoletki należy wyłamać z drewnianej kartki i… w taki sposób możecie świętować Walentynki przez cały rok!

Postaw na klasykę – drewniana biżuteria od Plantwear

Idealny prezent walentynkowy dla Pań? Bransoletki szczęścia, które pokochały kobiety na całym świecie! Subtelna drewniana zawieszka, wegańska nić nylonowa i elementy srebra próby 925. A całość zamknięta w pięknym, dedykowanym pudełeczku, na którym możemy umieścić Twoją wiadomość. Czego chcieć więcej?

Niektóre imiona są ważniejsze od innych. Dlatego dla Panów proponujemy bransoletki z drewnianą literą. Eleganckie, minimalistyczne i urzekające w swej prostocie. Orzechowa zawieszka, sznurek jubilerski i elementy rodowanego srebra. Nowoczesne rozwiązanie w klasycznej formie.

A jeśli szukasz drewnianej biżuterii w bardzo eleganckim wydaniu, z pewnością zakochasz się w Kolekcji Zodiak od Plantwear! Bransoletki wykonane są z koralików z naturalnego drewna orzechowego. Zawieszki przedstawiają uproszczony schemat gwiezdnej konstelacji każdego znaku zodiaku, a w miejscu najjaśniejszej gwiazdy umieszczony jest jeden z czterech kamieni naturalnych: onyks, malachit, lapis lazuli i turkus. Całość zamknięta jest w pięknym, drewnianym pudełku, na którym możesz umieścić swoją dedykację!

Co na walentynki? Drewniany zegarek!

Mówi się, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale… drewniany zegarek od Plantwear to prezent walentynkowy, który zachwyci Twoją drugą połówkę! Dla niego proponujemy zegarek z serii Fusion – Dusk oraz Raw Palisander, czyli ponadczasowe modele, które nigdy się nie znudzą!

Oryginalne połączenie metalu i naturalnego drewna. Szafirowe szkło i pasek z naturalnej skóry. Elegancki, klasyczny i stworzony z myślą o każdym miłośniku minimalistycznych dodatków: Fusion Dusk. A w czym tkwi urok modelu Raw Palisander? Łączy w sobie naturalne drewno i kamień tworząc wyjątkowy mix, obok którego nie można przejść obojętnie! I to Ty decydujesz o jego charakterze! Możesz wybrać model z nylonowym lub skórzanym paskiem, a nawet z drewnianą bransoletą. Sportowy, elegancki lub casualowy – wszystko zależy od Ciebie!

A dla kobiet: Flake Rose i Lark Slim. Oba zegarki zostały zaprojektowane dla kobiet, które cenią subtelne, lecz wyróżniające się dodatki. Flake Rose posiada nieregularne łuski na drewnianej tarczy i tym samym, jest jednym z najbardziej charakterystycznych zegarków od Plantwear. Kobiety pokochały go za nieoczywisty wygląd i piękny, radosny kolor. A komu dedykowany jest zegarek Lark Slim? Dla każdej miłośniczki minimalistycznych, bardzo subtelnych zegarków. To najcieńszy model od Plantwear, który prezentuje się świetnie nawet na drobnych, kobiecych nadgarstkach!

Jeśli więc szukasz stylowego prezentu na walentynki – koniecznie poznaj ofertę Plantwear i wybierz coś, co sprawi, że ten dzień będzie naprawdę wyjątkowy!