Ile i jak wydajemy na święta Bożego Narodzenia? Sprawdź badanie Ferratum

Ankieta zwana Świątecznym Barometrem była 11. tego typu badaniem przeprowadzonym przez fińską firmę. Takie sondy odbywają się co pół roku w kilkunastu krajach na świecie, a tym razem objęły również Polskę. Ankieta dotyczyła świątecznych zakupów i tego, jak je finansujemy, zadawano też pytania dotyczące np. planów świątecznych. W badaniu wzięło udział łącznie 31 tysięcy osób. Jako że firma zlecająca ankietę zajmuje się usługami finansowymi online, znalazły się w niej też pytania o sposoby płatności za zakupy, stosunek do bankowości internetowej oraz o plany podróży w tym okresie. Czego można się dowiedzieć z udzielanych odpowiedzi?

Ile pieniędzy i na co wydajemy?

Okazało się, że u 21% ankietowanych na całym świecie wydatki na Boże Narodzenie będą większe niż rok temu, ale za to aż 38% twierdzi, że wyda mniej. Dla pozostałych celem jest utrzymanie wydatków świątecznych na tym samym poziomie co w zeszłym roku. A jaką część pieniędzy zarobionych pieniędzy ludzie wydają na święta? Znacznie wyróżnia się tu Brazylia – mieszkańcy tego kraju wydają się wręcz rozrzutni, przeznaczając na to aż 91% swoich miesięcznych przychodów. Co prawda już na drugim miejscu znajduje się Polska, jednak nasz wynik to zaledwie 36%. Kolejne miejsca zajmują Australia, Hiszpania i Rumunia.

Skąd wziąć pieniądze na święta?

Zgromadzone oszczędności wystarczą, by sfinansować święta – tak uważa 53% ankietowanych. Jednak niemal co czwarta osoba (dokładnie 24%) uznała, że niezbędna może okazać się pożyczka u organizatora ankiety, czyli Ferratum. Kolejne 12% ma zamiar użyć karty kredytowej. 7% weźmie na ten cel pożyczkę w banku, a 4% skorzysta z usług jeszcze innej instytucji finansowej.

A co ze spłatą zobowiązań? Wśród osób planujących pożyczkę najwięcej, bo 26%, jest pewnych, że spłaci ją w czasie krótszym niż pół roku, jednak niewiele mniej (22%) uważa, że zajmie im to dłużej. Najmniej (po 16%) osób twierdzi, że na spłatę całości wystarczy im zaledwie miesiąc lub dwa.

Zakupy i bankowość w sieci

Społeczeństwo staje się coraz nowocześniejsze i chętnie korzysta z usług internetowych. Jeśli chodzi o zakupy, trend ten nie jest jeszcze mocno zauważalny, co nie zmienia faktu, że w 2019 roku w Wielkiej Brytanii już 38% ankietowanych dokonywało zakupów w Internecie. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Holandia (30%) i Szwecja (29%). Natomiast w krajach Europy Wschodniej – Bułgarii, Estonii, Chorwacji i Łotwie – chętnych do zakupów internetowych jest najmniej.

Znacząco za to rozwija się bankowość cyfrowa. Poza konserwatywną w tym względzie Bułgarią (jedynie 43% wybiera usługi online) mieszkańcy krajów objętych ankietą wybierają w większości bankowość internetową zamiast tradycyjnej. Liderami w tym zakresie są Szwedzi i Holendrzy, gdyż aż 91% badanych z tych krajów preferuje bankowość online.

Postanowienia noworoczne

Jeśli chodzi o to, na co zamierzamy zwrócić uwagę w roku 2020, na czele ponownie znalazł się czas z bliskimi (23%). Na kolejne miejsca trafiły remont domu (15%) oraz więcej podróży (12%). 11% ankietowanych zamierza w większym stopniu zadbać o siebie, decydując się na większą aktywność i zdrowszy tryb życia.

Najczęściej kupowane rzeczy

Barometr 2019 wykazał, że najczęstszym wydatkiem w większości krajów są ubrania – pochłoną one średnio 13% dochodów. Co więcej, aż w 12 z 14 krajów, w których przeprowadzono ankietę, pieniądze na ubrania mają stanowić największy udział w wydatkach świątecznych. Kolejne miejsca na liście zakupów zajmują słodycze (12%) oraz gry i zabawki (11%). Na tym tle wyróżniają się dwa kraje. Polacy najwięcej pieniędzy planują bowiem przeznaczyć słodycze, zaś Łotysze – na imprezy sportowe.

Święta i podróże

Fanów podróży świątecznych należy szukać przede wszystkim w Brazylii – w tym kraju aż 31% respondentów uważa, że właśnie na ten cel przeznaczy większość swoich wydatków. Podróżować lubią też Rumuni i Australijczycy, którzy planują wydać na to do 25% swoich wydatków świątecznych. Podróże odbywają się zwykle nowocześnie – aż 71% respondentów ze Szwecji i po 64% z Wielkiej Brytanii i Norwegii zadeklarowało, że podczas wycieczek zamierzają płacić kartą. Australijczycy i Kanadyjczycy są przy tym mniej skłonni do oszczędności – gotowi są zapłacić nawet 100 euro za noc w hotelu, podczas gdy mieszkańcy Rumunii i Estonii decydują się raczej na Airbnb i inne serwisy prowadzące podobną działalność.

Ferratum Group to fińska firma założona w 2005, która jest liderem usług finansowych w wersji mobilnej. Oferuje też pożyczki za pośrednictwem telefonów komórkowych i dla klientów internetowych.