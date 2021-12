Imieniny Adama. Najbliższe wypadają 24.12. Wiersze imieninowe dla Adama

Adam to mężczyzna, który zawsze trzyma się zasad. Jest zdyscyplinowany i bardzo poważny. Posiada konserwatywne poglądy. Powierzone zadania zawsze wykonuje skrupulatnie. Można na nim polegać, chociaż zwykle ciężko się z nim dogadać. Adam nie potrafi uwodzić kobiet. Chociaż jest mężczyzną idealnym do życia rodzinnego. Bardzo czuły i kochający. Chociaż również bardzo despotyczny. Warto jednak się do niego przekonać, gdyż jego partnerce niczego u jego boku nie zabraknie. Adam to tradycjonalista, który trzyma się zasad, więc jest również bardzo wierny. Adam potrzebuje stałego zapewniania o miłości. Zmiękczają go pochlebstwa i pochwały. Adam wybiera zawody, które nastawione są na konkretne cele i dające pewną niezależność. Cokolwiek robi stara się pokazać, że jest najlepszym fachowcem. Poprzez swój upór i zaangażowanie często osiąga sukcesy.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.