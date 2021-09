Imieniny Adama. Najbliższe wypadają 8.09. Życzenia i wierszyki na imieniny Adama

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Adam?

Imię Adam pochodzi z wielu języków: z hebrajskiego, sumeryjskiego, akadyjskiego lub arabskiego. Najczęściej przyjmowane jest znaczenie biblijne. Adam był pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga. Adam imieniny obchodzi 6 kwietnia, 16 maja, 12 czerwca, 9 września, 12, 24 grudnia.

Adam to mężczyzna, który zawsze trzyma się zasad. Jest zdyscyplinowany i bardzo poważny. Posiada konserwatywne poglądy. Powierzone zadania zawsze wykonuje skrupulatnie. Można na nim polegać, chociaż zwykle ciężko się z nim dogadać. Adam nie potrafi uwodzić kobiet. Chociaż jest mężczyzną idealnym do życia rodzinnego. Bardzo czuły i kochający. Chociaż również bardzo despotyczny. Warto jednak się do niego przekonać, gdyż jego partnerce niczego u jego boku nie zabraknie. Adam to tradycjonalista, który trzyma się zasad, więc jest również bardzo wierny. Adam potrzebuje stałego zapewniania o miłości. Zmiękczają go pochlebstwa i pochwały. Adam wybiera zawody, które nastawione są na konkretne cele i dające pewną niezależność. Cokolwiek robi stara się pokazać, że jest najlepszym fachowcem. Poprzez swój upór i zaangażowanie często osiąga sukcesy.